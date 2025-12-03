Новогоднее перемирие в зоне военной операции на Украине пока не обсуждается, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Пока об этом речи не шло», — сказал представитель Кремля. Песков добавил, что «сейчас идет другой совсем процесс», не уточнив, о чем идет речь.

Весной 2025 года президент Владимир Путин объявил пасхальное перемирие, которое действовало с 19 по 21 апреля. Украинский лидер Владимир Зеленский тогда заявил, что ВСУ будут действовать «зеркально» и соблюдать режим прекращения боевых действия при условии «тишины» со стороны России. Российское Минобороны сообщило о почти 5 тыс. нарушений со стороны Киева в период действия пасхального перемирия.

Кроме того, в этом году Путин объявлял трехдневное перемирие в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, которое действовало с 8 по 10 мая. Зеленский отверг предложение российского лидера, призвав к полному прекращению огня по меньшей мере на 30 дней.

В 2024 году Россия и Украина не объявляли ни рождественское, ни пасхальное перемирие. В РПЦ тогда пояснили, что Церковь не предпринимает усилий по этому вопросу в силу их бессмысленности и непонимания со стороны Киева.

В 2023 году Путин поручил ввести на Рождество режим прекращения огня в зоне СВО. Минобороны России тогда заявило, что будет соблюдать перемирие даже при артиллерийских обстрелах ВСУ.