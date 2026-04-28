Иранский посол в Лондоне был вызван в британский МИД из-за сообщений о том, что посольство Тегерана через Telegram вербует готовых «пожертвовать своей жизнью ради Родины». На посты с такими призывами обратило внимание издание Metro.

Министр по делам Ближнего Востока Великобритании Хэмиш Фалконер вызвал Сейеда Али Мусави на беседу в связи с «неприемлемыми и провокационными» комментариями иранского посольства в социальных сетях.

Речь о телеграм-посте в аккаунте дипмиссии от 15 апреля, в котором членов проживающей в Британии иранской диаспоры призывали зарегистрироваться для участия в новой кампании «Жертвуя жизнью ради родины».

В сообщении говорилось:

«Всех храбрых и выдающихся детей Ирана приглашаем принять осознанное участие и зарегистрироваться в этой кампании, добавив еще одну золотую страницу в книгу почестей этой древней земли и продемонстрировав, что их сердца связаны с достоинством и величием своей Родины».

Пост заканчивался цитатой из цикла патриотической поэзии «Шахнаме» («Книга царей») персидского поэта Фирдоуси: «Давайте все, без исключения, отдадим свои жизни в бою, а не сдадим нашу страну врагу».

Представитель посольства Ирана заявил Metro:

«Иранцы во всем мире всегда глубоко заботились о своей родине и защите ее территориальной целостности и всегда будут заботиться».

По словам дипломата, упомянутая в посте платформа платформа «Джан Фада» предназначена для всех иранцев, желающих поддержать и защитить свою страну, и не пропагандирует никакой враждебности.

«Любые утверждения или предположения об обратном просто необоснованны. Подобные предвзятые суждения делаются поспешно и без должного понимания», — заявил Мусави.

Британский МИД счел этот призыв «совершенно неприемлемым» и потребовал от иранского посольства «прекратить любые формы коммуникации, которые могут быть истолкованы как поощрение насилия в Великобритании или за рубежом».