Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первоначальный мирный план США, состоявший из 28 пунктов, был переработан и сокращен до 20 пунктов после консультаций с украинской стороной. Как передают агентства «Интерфакс-Украина» и УНИАН, по словам Зеленского, из документа убрали положения, которые Киев счел неприемлемыми и «не проукраинскими».

Президент Украины отметил, что, хотя американская сторона в целом настроена на поиск компромисса, по ключевому территориальному вопросу согласия пока достичь не удалось. Зеленский подчеркнул, что позиция США по завершению конфликта отличается от украинской и у американского лидера Дональда Трампа есть «свое видение».

Зеленский также категорически отверг возможность территориальных уступок, заявив, что Украина не имеет на это ни юридического, ни морального права согласно своей Конституции и международному праву.

Первоначальный план из 28 пунктов был представлен США в конце ноября, после чего американские представители провели серию консультаций с украинскими и российскими властями. После встречи в Женеве 23 ноября стороны подтвердили корректировку документа, а Трамп тогда говорил о 22 пунктах.

Позднее, 30 ноября, прошли переговоры в Майами между украинской делегацией во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым и американскими представителями Стивом Уиткоффом, Марко Рубио и Джаредом Кушнером, где обсуждались, в том числе, территориальные вопросы и членство Украины в НАТО.

Затем американская делегация направилась в Москву, где 2 декабря состоялась встреча с президентом России Владимиром Путиным. По итогам переговоров в Кремле заявили, что стороны обсудили территориальные аспекты, но компромиссного решения найти не смогли.

Согласно публикации Politico со ссылкой на информированные источники, обсуждение американского мирного плана между США и Украиной уперлось в один ключевой вопрос: как добиться вывода украинских войск из Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Что касается вопроса территорий, позиция американцев проста: Россия требует, чтобы Украина отдала территории, и американцы продолжают думать, как этого добиться», — сказал изданию один из высокопоставленных европейских чиновников, осведомленный о ходе переговоров.

Согласно информации Politico, позиция Киева заключается в том, что любое мирное соглашение должно основываться на «заморозке» существующей линии фронта. По данным издания, под контролем Украины до сих пор находится около 30% территории Донбасса. Как добавил источник Politico, по его мнению, наиболее реалистичным вариантом остается сохранение нынешних позиций, однако российская сторона настойчиво требует от Киева отказа от территорий.