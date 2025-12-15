Центральный Банк России направил исковое заявление к бельгийскому депозитарию Euroclear, где хранятся замороженные российские активы, на сумму 18,17 трлн рублей в Арбитражный суд Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным агентства, общая сумма исковых требований Центробанка на данный момент составляет 18 172 971 903 836 руб. Сумма эквивалентна $229 млрд или €196 млрд по курсу ЦБ на 12 декабря. РБК пишет, что она складывается из суммы заблокированных средств, стоимости заблокированных ценных бумаг, а также упущенной выгоды.

Источники издания, знакомые с позицией истца, в свою очередь заявили, что дело рассмотрят в закрытом режиме, чтобы избежать разглашения банковской тайны. Если будет принято решение о таком формате заседания, то текст искового заявления также не будет опубликован.

О том, что ЦБ направит иск в отношении Euroclear, стало известно 12 декабря. В тот же день страны Евросоюза одобрили заморозку активов регулятора в европейской юрисдикции на неопределенный срок — ЕС может продлевать ее каждые полгода.

В Банке России пояснили, что обращение подано на фоне «незаконных действий Euroclear, причиняющих убытки Банку России» и рассматриваемых ЕС механизмов использование средств регулятора без его согласия. В ЦБ добавили, что оставляют за собой право оспаривать решение ЕС в случае реализации активов.

Согласно заявлению регулятора, любое несанкционированное распоряжение средствами Банка России противоречит нормам международного права и нарушает принцип суверенного иммунитета государственных средств.

Днем ранее, 11 декабря, подавляющее большинство стран ЕС одобрили блокировку средств ЦБ России. Как писал Politico, послы европейских стран таким образом поддержали предоставление Еврокомиссии (ЕК) полномочий по блокировке активов РФ на сумму €210 млрд.

Изначально Бельгия, в чьей юрисдикции находится Euroclear, выступала против использования российских активов без ее согласия. Глава правительства страны Барт Де Вевер заявлял, что готов поддержать такое решение, только если страны ЕС предоставят гарантии о своей готовности незамедлительно выплатить деньги, если России срочно потребуется вернуть ее активы.

Однако позднее вице-премьер и министр финансов страны Винсент Ван Петегем признал, что замороженные активы России в какой-то момент придется использовать для финансирования Украины.

Еще в начале декабря ЕК одобрила два варианта финансирования Украины, одним из которых был так называемый «репарационный кредит», который планируют обеспечить из замороженных средств ЦБ России. Из €210 млрд около €165 млрд планируется выделить именно в формате такого кредита. Окончательное решение о деталях кредитного механизма предположительно будет принято 18 декабря