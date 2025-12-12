Замороженные российские активы «в какой-то момент» придется использовать для финансирования Украины, заявил вице-премьер и министр финансов Бельгии Винсент Ван Петегем. Его слова передает Reuters.

Вместе с тем он подчеркнул, что страна «не пойдет ни на какие безрассудные компромиссы», пока не согласится на какую-либо сделку по этому поводу.

Европейская комиссия выступает за использование замороженных российских активов для финансирования Украины. Согласно плану, бельгийский депозитарий Euroclear должен предоставить деньги в долг ЕС, который, в свою очередь, передаст их Киеву. Официальные европейские лица «отчаянно» пытаются договориться о первоначальном выделении €90 на эти нужды, однако Брюссель оттягивает этот процесс «из-за опасения потенциальных финансовых и юридических санкций со стороны Москвы», утверждает France 24.

Ранее бельгийские власти неоднократно выступали против конфискации замороженных активов России. В частности, эту идею критиковал премьер-министр страны Барт де Вевер. По его словам, российские активы следовало бы использовать в качестве разменной монеты, которая позволила бы посадить Москву за стол переговоров, а не для передачи их Киеву. Предлагаемая Еврокомиссией схема напротив препятствуют «достижению окончательного мирного соглашения», убежден бельгийский политик.

Вевер подчеркнул, что из-за изъятия российских активов могут пострадать налогоплательщики стран-членов ЕС, поскольку если все пойдет не по плану блока, отдавать деньги России придется из бюджетных средств.

Премьер Бельгии добавил, что он пойдет на такой шаг только в том случае, если страны-участницы Евросоюза предоставят гарантии о своей готовности незамедлительно выплатить деньги, если России срочно потребуется вернуть ее активы. Позднее Вевер заявил, что не исключает подачу иска в связи с идеей ЕК о репарационном кредите.

О необходимости гарантий от ЕС говорил и гендиректор Euroclear по финансовым рискам Гийом Элие. Однако он признавался, что такая схема не вызывает у него доверия. Российская сторона может потребовать вернуть свои замороженные активы, если санкции будут сняты. Как писала Le Monde, такой сценарий исключать нельзя, так как ограничения «продлеваются каждые шесть месяцев, и каждый раз голосование зависит от <…> Венгрии и Словакии».

«Как мы можем быть уверены в том, что, если нам понадобятся деньги в понедельник утром, мы сможем предоставить эти гарантии? <…> Уверены ли мы, что через 10 лет все еще будем защищены?» — задавался вопросами Элие.

Кроме того, в депозитарии опасаются потери активов в России на сумму €16 млрд в случае конфискации замороженных средств Банка России.