Евросоюз утвердил решение о бессрочном замораживании российских активов. Как сообщает Reuters, это означает, что блокировка средств на сумму около €210 млрд теперь не имеет срока действия и не требует продления раз в полгода, как это было раньше.

Такое решение, поддержанное в том числе Бельгией, Италией, Мальтой и Болгарией, устраняет риск того, что такие страны, как Венгрия или Словакия, в будущем могли бы заблокировать продление санкций. Бессрочная заморозка призвана стать гарантией для Бельгии, которая соглашается поддержать план ЕС по использованию этих активов в качестве обеспечения для крупного кредита Украине. Речь идет о сумме до €165 млрд на военные и бюджетные нужды страны в 2026—2027 годах.

Окончательно согласовать детали этого кредитного механизма лидеры стран ЕС собираются 18 декабря. Помимо этого, они намерены решить оставшиеся проблемы, в том числе предоставить Бельгии гарантии от всех правительств объединения, что ей не придется в одиночку оплачивать счет в случае, если потенциальный иск Москвы будет удовлетворен.

Брюссель неоднократно высказывал несогласие с планами полной конфискации замороженных российских активов. В частности, против таких мер выступал премьер-министр Бельгии Барт де Вевер. Он заявлял, что эти средства целесообразнее использовать как дипломатический инструмент для вовлечения Москвы в переговорный процесс, а не передавать напрямую Киеву.

Ранее стало известно, что 15 декабря президент Украины Владимир Зеленский посетит Берлин для переговоров с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Позже к ним присоединятся другие европейские лидеры. По данным дипломатических источников Reuters, Германия рассматривает «репарационный» кредит как безальтернативный вариант и готова выступить гарантом по €50 млрд.

В начале декабря Еврокомиссия одобрила два основных сценария финансирования помощи Украине. Первый предусматривает привлечение заемных средств под гарантии общего бюджета ЕС. Второй вариант — так называемый «репарационный кредит», который планируется обеспечить за счет замороженных российских активов.

Согласно информации Politico, общий объем планируемой финансовой поддержки составляет €210 млрд. Из этой суммы €165 млрд предполагается выделить именно в формате «репарационного кредита». Издание также сообщало, что в случае принятия данного плана основным финансовым гарантом выступит Германия.

Кремль предупреждал, что ответственность за возможную конфискацию российских активов ляжет как на государства, принявшие такое решение, так и на конкретных чиновников. Москва также заявляла, что в случае изъятия активов Западом со стороны России и ее партнеров последует «самая жесткая реакция».

Реакция ЦБ на планы Евросоюза

Утром 12 декабря Центробанк России сообщил, что подает иск к бельгийскому депозитарию Euroclear в Арбитражный суд Москвы в связи с его незаконными действиями, причиняющими убытки российскому регулятору. Кроме того, Банк России опубликовал заявление, в котором говорится, что регулятор будет оспаривать решения Еврокомиссии в отношении его активов в случае их реализации.

В ЦБ пояснили, что обсуждаемые Еврокомиссией планы предполагают использование активов российского регулятора, размещенных в финансовых институтах ЕС (включая депозитарий Euroclear), без получения на то согласия Москвы.