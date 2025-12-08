В случае одобрения предложенного Еврокомиссией плана Германия возглавит список финансовых гарантов крупного кредита для Украины, обеспеченного доходами от замороженных российских активов. Согласно публикации Politico, для предоставления Киеву кредита в 210 млрд евро странам Евросоюза потребуется сформировать гарантийный пул.

Основное бремя в размере 52 млрд евро ляжет на ФРГ, следующие по величине взносы ожидаются от Франции и Италии. Условия кредита предполагают, что Украина начнет его возврат только в том случае, если Россия в будущем будет обязана выплатить ей репарации.

Эти финансовые расчеты были обнародованы после заявления о намерении предоставить Украине целевой заем в 165 млрд евро. Реализация всего механизма сейчас зависит от позиции премьер-министра Бельгии Барта де Вевера, который выступает против схемы, опасаясь, что Брюсселю как финансовому центру придётся нести ответственность и возможные убытки в случае судебных исков со стороны России.

В попытке добиться поддержки Бельгии канцлер Германии Фридрих Мерц недавно провел встречу с де Вевером, заверив его в готовности Берлина покрыть до четверти общей суммы гарантий. Окончательное решение по этому вопросу лидеры ЕС намерены принять на предстоящем саммите 18 декабря.

В рамках проекта планируется, что 115 млрд евро будут направлены на финансирование украинского оборонно-промышленного комплекса в течение ближайших пяти лет. Еще 50 млрд евро предназначены для покрытия текущих бюджетных расходов Украины, а оставшиеся 45 млрд — для погашения кредита, выданного странами «Большой семерки» в прошлом году. Выделение средств будет происходить поэтапно, шестью траншами, под строгим надзором Еврокомиссии для предотвращения нецелевого использования.

Однако план сталкивается с некоторыми препятствиями. Такие страны, как Венгрия, могут отказаться от участия, что увеличит финансовую нагрузку на остальных членов ЕС. Норвегия, изначально рассматривавшаяся как потенциальный партнер, уже отказалась от участия в этой инициативе. Кроме того, против действий с замороженными активами высказались ключевые финансовые институты, включая Европейский центральный банк, указавшие на спорные юридические основания подобных мер.

Россия регулярно заявляет о категорическом неприятии любых планов по использованию ее замороженных активов, назвая такие действия кражей и обещая симметричный ответ и длительные судебные разбирательства в случае их реализации.