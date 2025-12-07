Ответственность за возможную конфискацию активов России будут нести как отдельные страны, так и конкретные люди, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Бельгийцы разумно совершенно говорят, что, послушайте, у нас будет и страновая ответственность, и личная ответственность, персональная, юридическая за эти шаги», — сказал он.

По словам Пескова, никто не хочет «делить» с Бельгией ответственность за изъятие замороженных российских активов, но «деньги очень хотят». По оценке представителя Кремля, этих активов хватит на то, чтобы «пару лет тратить украинцев, как пули».

Песков также прокомментировал заявление Международного валютного фонда (МВФ), в котором указывается, что любые действия, связанные с использованием замороженных активов России, должны соответствовать международному праву и не подрывать функционирование международной валютной системы. Он отметил, что МВФ затрагивает эту тему «очень-очень осторожно», предостерегая от негативного воздействия подобных шагов на международную финансовую систему.

«То есть даже МВФ… А что такое МВФ? Это то, что они создавали, это основа монетарной политики монетарного мира. И получается, что эта основа теперь выступает против своих прародителей и говорит: „Опомнитесь“», — порассуждал пресс-секретарь президента.

Разногласия на Западе по вопросу изъятия российских активов Песков назвал «феноменальной ситуацией». «Такого давно не было», — добавил он.

Ранее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что в случае изъятия Западом российских активов со стороны России и других государств последует «самая жесткая реакция». В свою очередь зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев предупредил, что любые попытки изъятия этих активов странами Евросоюза могут привести к взысканию с них репараций.

3 декабря Еврокомиссия одобрила два варианта финансирования помощи Украине, включая так называемый репарационный кредит, обеспечением для которого должны послужить российские активы. Для принятия этого решения не требуется единогласного одобрения всех стран-членов Евросоюза достаточно квалифицированного большинства голосов, после чего его должен утвердить Совет ЕС.

С критикой возможного изъятия российских активов и предоставления Украине «репарационного кредита» выступает Бельгия. Ей принадлежит решающий голос в переговорах, поскольку основная часть российских активов хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. По данным Bloomberg, власти Бельгии отклонили новый план ЕС по использованию активов РФ для финансирования Киева, опасаясь юридических последствий такого шага.

Проект Еврокомиссии будет вынесен на обсуждение на саммите ЕС 18-19 декабря. По данным Politico, европейцы хотят предоставить Киеву €210 млрд, из них под «репарационный кредит» с использованием замороженных российских активов отводится €165 млрд.