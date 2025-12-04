Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что Москва предпримет решительные ответные меры в случае любых незаконных действий со стороны Евросоюза в отношении российских активов. На брифинге она заявила, что такая реакция последует не только со стороны России, но и, как ожидается, от других стран мирового сообщества.

«Разумеется, любые противоправные действия с нашими госрезервами, активами, без самой жесткой реакции не останутся. Мы об этом говорили неоднократно», — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что подобные шаги не останутся без ответа и в международном масштабе, поскольку, по ее мнению, даже внутри самого ЕС признают отсутствие легальных оснований для подобных действий.

Ранее в этот день замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале предупредил, что любые попытки изъятия российских активов странами Евросоюза могут привести к взысканию с них репараций.

«Такие действия в рамках международного права могут квалифицироваться как особого рода casus belli со всеми вытекающими для Брюсселя и отдельных стран ЕС последствиями», — написал он.

По словам Медведева, в таком случае возврат средств будет осуществляться не через судебные процедуры, а посредством выплаты репараций.

Это заявление прозвучало на фоне решений Еврокомиссии, одобрившей 3 декабря два варианта финансирования помощи Украине, включая так называемый репарационный кредит, обеспечением для которого должны послужить российские активы. Для принятия этого решения не требуется единогласного одобрения всех стран-членов ЕС, достаточно квалифицированного большинства голосов, после чего его должен утвердить Совет ЕС.

Однако внутри самого Евросоюза существуют разногласия по этому вопросу. Несмотря на то что в Бельгии (Брюсселе) хранятся более 200 млрд евро российских активов, глава МИД этой страны Максим Прево выступил с критикой, назвав такой кредит наихудшим и максимально рискованным вариантом. Бельгия настаивает на поиске альтернативных источников финансирования для Киева.

После начала военной операции на Украине страны Евросоюза и «Большой семерки» заморозили российские золотовалютные резервы на сумму около 300 млрд евро. Президент России Владимир Путин ранее заявлял о разработке пакета ответных мер на случай конфискации этих активов, не уточняя их конкретного содержания. Российские власти последовательно называют любые действия по изъятию своих средств «воровством».