В Еврокомиссии предложили выдать Украине так называемый репарационный кредит, подразумевающий изъятие замороженных активов России. Такое заявление сделала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в ходе пресс-конференции 3 декабря, трансляция которой велась в соцсети X.

Согласно пресс-релизу ЕК, Брюссель предложил два варианта для финансирования Киева: «репарационный кредит» за счет «остатков денежных средств от замороженных российских активов в ЕС» или заимствования из бюджета Евросоюза. Фон дер Ляйен заверила, что таким образом возможно закрыть финансовые потребности Украины в 2026-м и 2027 году.

Глава ЕК также привела оценки Международного валютного фонда, согласно которым в ближайшие два года Украине требуется €135 млрд для обеспечения функционирования государства и дальнейшего ведения военных действий.

Проект ЕК будет вынесен на обсуждение на саммите ЕС 18-19 декабря. Решающий голос в переговорах принадлежит Бельгии, поскольку основная часть российских активов хранится в бельгийском депозитарии Euroclear.

По информации Politico, сумма всей финансовой поддержки, которую европейцы намерены предоставить Украине, оценивается в €210 млрд. Из них на «репарационный кредит» с использованием замороженных российских активов отводят €165 млрд — это €140 млрд, хранящихся в Euroclear, и €25 млрд с частных банковских счетов по всему ЕС.

Бельгийские власти выступают против возможного изъятия российских активов, опасаясь юридических последствий такого шага. Как передает Bloomberg, Бельгия отклонила новый план ЕС по использованию российских активов для финансирования Украины за несколько часов до того, как фон дер Ляйен выступила с заявлением о «репарационном кредите».

В России эту идею резко критикуют. Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил в интервью Reuters, что ЕС грозит 50 лет судебных разбирательств, если Брюссель воспользуется замороженными активами России в пользу Украины.