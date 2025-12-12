Банк России подает иск к бельгийскому депозитарию Euroclear в Арбитражный суд Москвы, сообщается на сайте регулятора в пятницу, 12 декабря.

«Банком России подается исковое заявление в Арбитражный суд города Москвы к депозитарию Euroclear о взыскании причиненных Банку России убытков», — сказано в сообщении ЦБ.

Иск подается в связи с «незаконными действиями депозитария Euroclear, причиняющими убытки Банку России», а также в связи с «официально рассматриваемыми Европейской комиссией механизмами прямого или косвенного использования активов Банка России без согласия Банка России».

В то же время ЦБ опубликовал заявление, в котором говорится, что регулятор будет оспаривать решения Еврокомиссии в отношении его активов в случае их реализации.

«Банк России оставляет за собой право без дополнительного уведомления перейти к практической реализации всех доступных правовых и иных механизмов защиты интересов в случае дальнейшего продвижения или любой формы имплементации указанных обсуждаемых инициатив Европейского союза», — сообщил Центробанк.

В ЦБ уточнили, что речь идет о планах Еврокомиссии одобрить использование без согласия российского регулятора его активов, размещенных в финансовых институтах Евросоюза, в том числе в депозитарии Euroclear.

«Прямые или косвенные» действия несогласованного использования активов Банка России, а также любые иные подобные механизмы противоречат международному праву и нарушают принципы суверенного иммунитета активов, говорится в заявлении.

В случае издания и реализации анонсированных Еврокомиссией нормативных актов ЦБ будет оспаривать эти решения «во всех доступных компетентных органах», включая национальные суды, судебные органы иностранных государств и международных организаций, арбитражи и иные международные судебные инстанции, подчеркивает регулятор.

11 декабря подавляющее большинство стран Евросоюза поддержали бессрочную блокировку российских активов, сообщил портал Euractiv. Таким образом, послы стран ЕС поддержали предоставление Еврокомиссии полномочий по блокировке активов РФ на сумму €210 млрд, пишет Politico. Как ожидается, вопрос будет обсуждаться 18 декабря.

Против использования российских активов ранее выступила Бельгия, которой принадлежит решающий голос в переговорах, поскольку основная часть российских активов хранится в бельгийском депозитарии Euroclear.

В начале декабря Еврокомиссия одобрила два варианта финансирования помощи Украине: привлечение заемных средств под гарантии общеевропейского бюджета и выдачу так называемого «репарационного кредита». По данным Politico, европейцы хотят предоставить Киеву €210 млрд, из них под «репарационный кредит» с использованием замороженных российских активов отводится €165 млрд. Издание также сообщало, что главным гарантом кредита в случае одобрения плана Еврокомиссии станет Германия.

В Кремле заявляли, что ответственность за возможную конфискацию российских активов будут нести как отдельные страны, так и конкретные люди. Москва также предупреждала, что в случае изъятия Западом активов РФ со стороны России и других государств последует «самая жесткая реакция».