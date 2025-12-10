Страны Евросоюза пытаются в спешном порядке принять закон, позволяющий им сделать блокировку российских активов, арестованных после начала СВО, бессрочной. Так они хотят превентивно защитить свой проект использования этих средств для помощи Украине от вето премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Как заявили источники делового издания Financial Times (FT), речь идет о блокировке активов стоимостью 210 млрд евро. Инициаторы принятия закона рассчитывают, что в этой ситуации можно будет применить действующие в Евросоюзе правовые нормы о «чрезвычайных полномочиях».

Разработку законопроекта ведут европейские дипломаты. Они надеются, что решение о бессрочной блокировке российских государственных активов удастся реализовать уже в ближайшие дни, и это поможет согласовать передачу этих денежных средств в помощь Киеву в виде кредита. Предполагается, что этот вопрос будет обсуждаться на саммите лидеров стран Евросоюза, который запланирован на 18 декабря.

Председатель Евросовета Антониу Кошта ранее не исключил, что заседание в случае необходимости можно будет продлить до 20 декабря — пока Совет ЕС «не придет к положительному заключению» по поводу помощи Украине за счет заблокированных российских активов. Интернет-газета Politico отметила, что тем самым Кошта отступил от своего собственного «золотого правила»: хороший саммит длится один день.

По данным издания, послы стран Евросоюза на этой неделе перешли в режим сверхурочной работы и интенсивно проводят встречи для согласования спорных пунктов решения о кредите Украине за счет российских активов. Против этого плана по-прежнему выступает Бельгия, на территории которой в депозитарии Euroclear хранится большая часть замороженных средств ЦБ РФ.

Financial Times еще 7 декабря написала, что Евросоюз придумал способ сделать заморозку российских активов бессрочной, не заручаясь при этом согласием всех стран-участниц ЕС. Оказывается, в законодательстве блока есть статья, позволяющая при «серьезных экономических потрясениях» принимать решения в особом порядке. В настоящее время постановления о блокировке финансовых средств РФ на территории Европы принимаются каждые полгода.