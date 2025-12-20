Россия и Украина могут не достичь мирного соглашения, заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с португальским премьер-министром Луишем Монтенегру. Фрагменты его речи публикует «РБК-Украина».

Зеленский отметил, что на сегодняшний момент мирного соглашения нет, и предположил, что стороны конфликта могут так и не достичь его. Заключение документа будет возможно после прекращения боевых действий и получения Украиной гарантий безопасности, добавил президент.

«Для нас [украинской стороны] важен мир справедливый, прочный. <…> [Мирное] соглашение — это не просто подписать [бумагу]. [Этот процесс включает в себя] несколько договоренностей, <…> документов, гарантии безопасности США и ЕС», — пояснил Зеленский.

Он подчеркнул, что Киеву важно знать, как будут реагировать партнеры, если наступление повторится. «[Необходимо понимать], что будет находиться на территории Украины, как будет укомплектована наша армия, насколько сильно, какие у нас будут запасы, <…> какой пакет санкций будет вводиться [в отношении противника]», — указал украинский глава.

По его словам, речь идет не про «хорошее или плохое» мирное соглашение, а про «справедливое и действенное».

Зеленский рассказал, что США предложили провести переговоры участием Украины, США, России и, возможно, Европы. Однако, по его мнению, совместную встречу логично проводить после того, как будет понятен потенциальный результат американско-украинских переговоров, которые уже состоялись.

«Наша команда со мной свяжется, расскажет результаты первого этапа переговоров, а после мы будем понимать, что делать дальше. <…> Как реагируют США после встречи с россиянами — пока что, скажу честно, не знаю, но сегодня [20 декабря] буду знать», — отметил украинский лидер.

Среди прочего, президент Украины объявил, что выборов на утраченных территориях, которые перешли под контроль России, не будет. При этом украинский МИД работает над созданием инфраструктуры для их проведения за рубежом.

«На неконтролируемых Украиной территориях <…> не могут проводиться выборы, потому что понятно, как они будут проводиться», — сказал Зеленский.

Накануне о выборах на Украине говорил президент России Владимир Путин. Он заявил, что российская сторона готова «обеспечить безопасности» на этом мероприятии, в том числе «воздержаться от ударов вглубь территории в день голосования».

Также российский лидер указал на необходимость решить вопрос, связанный с проживанием на территории России миллионов украинских граждан, имеющих право голоса. По его утверждению, российская сторона может требовать от организаторов выборов предоставление права «украинцам, проживающим сейчас в России проголосовать на территории Российской Федерации».