Украина готова отказаться от закрепленного в Конституции стремления вступить в НАТО, если получит надежные гарантии безопасности от США и стран Европы. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, сообщает Reuters. Также он подчеркнул, что «не держится за кресло» в случае проведения выборов в стране.

По словам Зеленского, Украина до сих пор не получила ответа от Вашингтона на предложения, которые Киев направил ранее на этой неделе после консультаций с европейскими лидерами. «Этот план, безусловно, не всем понравится. В той или иной его версии много компромиссов», — сказал он.

Глава государства отметил, что ни США, ни «некоторые партнеры» из стран Европы не поддержали Украину с ее планом стать частью Североатлантического альянса. Для Киева же это важный вопрос, так как членство в военно-политическом блоке — это и «есть реальные гарантии безопасности», подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что сейчас обсуждаются двусторонние меры безопасности, аналогичные статье 5 договора НАТО о коллективной защите в случае нападения на любого члена альянса, со стороны США, стран Европы, а также Канады, Японии и других. «И это уже компромисс с нашей стороны», — сказал он.

При этом украинский лидер подчеркнул, что любые гарантии должны быть юридически обязывающими.

Кроме того, президент Украины выразил сомнение в справедливости предложения США создать в Донбассе «буферную» (демилитаризованную) или «свободную экономическую» зону, где не будет ни украинских, ни российских войск (речь идет об участках, которые находятся под контролем ВСУ — прим. RTVI).

«Соединенные Штаты Америки сказали: давайте такой компромисс. <…> Я не считаю, что это справедливо, потому что это экономическая зона — кто ею будет управлять?» — заявил он, добавив, что Киев настаивает на замораживании нынешней линии фронта.

Москва настаивает на нескольких условиях: Украина должна стать внеблоковым государством, признать Херсонскую и Запорожскую области, а также ДНР и ЛНР частью России, сократить армию и вывести войска из удерживаемых участков Донбасса.

Касаясь возможного избирательного процесса, Зеленский сообщил, что получил сигналы от президента США Дональда Трампа о необходимости проведения президентских выборов в Украине.

«Были сигналы от Соединенных Штатов Америки, лично от президента относительно выборов президента Украины. <…> Самый главный мой ответ — я не держусь за кресло», — подчеркнул он.

Глава государства добавил, что попросил партнеров помочь обеспечить безопасность во время голосования, а Верховную раду — подготовить законодательные варианты проведения выборов в условиях военного положения: «Они должны наработать в ближайшее время варианты проведения выборов».

Ранее Трамп заявил, что Украина использует ведение боевых действий как предлог для отсутствия выборов, и выразил мнение, что «у украинского народа должен быть выбор».

На вопрос о возможном провале переговоров о мирном урегулировании конфликта Зеленский ответил, что в данной ситуации это «как бег на большую дистанцию, марафон». По его словам, «нужно брать себя в руки, находить другой путь и снова делать все», чтобы боевые действия прекратились.

Содержание предложенного Трампом проекта мирного соглашения из 28 пунктов СМИ раскрыли 20 ноября. Один из пунктов требует от Украины закрепить в Конституции внеблоковый статус, а от НАТО — зафиксировать в учредительных документах отказ от ее принятия в свои ряды в будущем. Как пишет CNN, это одно из ключевых требований России.