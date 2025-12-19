Российская сторона готова подумать над возможностью обеспечения безопасности президентских выборов на Украине. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года».

«Сейчас скажу вещь, которая, может быть, прозвучит неожиданно. Мы готовы подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность при выборах на Украине. Хотя бы прекратить, воздержаться от ударов вглубь территории в день голосования», — сказал он.

В то же время российский лидер указал на необходимость решить вопрос, связанный с проживанием на территории России миллионов украинских граждан, имеющих право голоса.

«И если уж выборы будут, то тогда мы вправе потребовать от тех, кто будет их организовывать, чтобы были организованы выборы и предоставлено право украинцам, проживающим сейчас в России проголосовать на территории Российской Федерации», — отметил президент.

Глава государства также обратил внимание на то, что российская сторона проводила президентские и муниципальные выборы в условиях проведения специальной военной операции и рассказал о случае, когда был нанесен удар в ДНР во время голосования.

«Люди стояли в очереди на избирательном участке, начался обстрел — люди ушли в подвалы. А потом, когда обстрел закончился — вышли, и опять встали в очередь, и проголосовали», — сказал он.

Путин предположил, что при наличии соответствующих намерений, украинская сторона могла бы поступить так же.

«А если они хотят использовать выборы исключительно для того, чтобы остановить наступательный порыв российских войск — то это неправильный выбор», — добавил президент.

Он также согласился с тем, что власть на Украине должна «в конце концов» стать легитимной.

«А без проведения выборов это — невозможно», — заключил Путин.