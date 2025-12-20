Вашингтон планирует предоставить Москве свой обновленный план по мирному урегулированию российско-украинского конфликта на этой неделе, пишет The Wall Street Journal (WSJ). Вместе с тем президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что документ нуждается в длительной доработке из-за того, что стороны не могут прийти к консенсусу по нескольким вопросам. Ключевые из них перечислила WSJ.

В частности, речь идет о территориальном вопросе. Россия настаивает на том, чтобы Украина освободила территорию Донбасса. Киев, в свою очередь, утверждает, что не имеет на это «ни морального, ни юридического права», ссылаясь на конституцию. При этом США, по данным WSJ, оказывают давление на Украину и просят ее пойти на территориальные уступки ради скорейшего прекращения конфликта.

В августе Зеленский говорил о том, что Украина «не будет дарить свою землю», а ответ на территориальный вопрос лежит в конституции страны. Он назвал решения о выводе украинских войск с этой территории «мертвыми» и заявил, что они «никогда не сработают». По словам украинского главы, «нам всем нужен реальный живой мир, который люди будут уважать».

Тогда же член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник сообщил, что Москва не будет передавать Киеву регионы, входящие в состав России согласно Конституции РФ. Позднее президент страны Владимир Путин отметил, что российская сторона «готова освободить свои исторические земли военным путем», но предпочла бы добиться этого дипломатическими способами.

Украинский политолог Алексей Харан в разговоре с WSJ предположил, если Зеленский согласится на территориальные уступки, он может столкнуться с различными негативными последствиями — от обвинений в государственной измене до социальных волнений.

«Если кто-то подпишет [такой договор] <…>, это вызовет протесты на Украине. Это дестабилизирует Украину. Это приведет к столкновениям [внутри страны]», — убежден собеседник газеты.

Еще одним препятствием для мира WSJ называет отказ Украины от стремления в НАТО. Хотя Киев признал, что США не рассматривают его вступление в военный альянс, Зеленский отверг требование о том, чтобы страна отказалась от намерения присоединиться к блоку.

«Это конституция Украины, поэтому украинский народ должен решать, что делать с нашей конституцией, а не кто-то другой», — подчеркивал он. Харан добавляет, что для изменений в конституции по этому и другому вопросам, украинскому парламенту необходимо проголосовать большинством в две трети голосов, что, по его словам, невозможно.

Проблемы возникают и из-за численности вооруженных сил. Изначально Вашингтон предлагал увеличить численность ВСУ до 600 тыс. человек. Позднее, по утверждению Зеленского, это число было изменено на 800 тыс. Киев настаивает на том, что определение размера и структуры собственной армии — его суверенное право. В то время как в российском меморандуме об урегулировании конфликта, представленном на переговорах Москвы и Киева в июне 2025-го, есть пункт об установлении предельной численности украинских войск, а также предельного количества вооружений и военной техники и их допустимых характеристик.

Еще одним острым вопросом в дискуссиях является стремление Москвы вернуть русский язык в украинские медиапространство и образование после окончания конфликта. Согласно опросу Киевского международного института социологии (КМИС), около 58% украинцев считают, что русский язык больше не должен преподаваться в украинских школах, по сравнению с 8% в 2019 году.

При этом WSJ пишет, что русский язык в образовательной среде якобы продолжают использовать «очень многие». Также, согласно опросу КМИС, опубликованному весной этого года, около 32% украинцев говорят дома по-русски или на русском и украинском языках.

Вопрос о том, кто контролирует Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), является еще одним препятствием на переговорах. Киев считает несправедливым предложение США разделить контроль над крупнейшим в Европе атомным энергетическим объектом. Зеленский говорил, что в плане не указаны детали того, как профинансировать ремонт объекта, обеспечить водоснабжение и электроснабжение, а также как сделать территорию пригодной для жизни рабочих.

Путин, в свою очередь, отмечал, что Москва готова рассмотреть сотрудничество с Вашингтоном и Киевом в вопросах, касающихся ЗАЭС. Российский МИД называл Запорожскую АЭС своим ядерным объектом и подчеркивал, что его совместная эксплуатация «с каким-либо государством» недопустима.