Утверждения западных политиков о том, что Россия представляет военную угрозу для Европы — это «ложь, бред, просто бред», заявил президент Владимир Путин, выступая на итоговой коллегии Минобороны. По его оценке, европейские власти повышают «градус истерии» и «вбивают в голову страхи» о неизбежности столкновения с Россией.

Россия выступает за равноправные отношения с США и странами Европы, сказал глава государства. Он отметил, что геополитическая напряженность в ряде регионов мира становится критической.

Оценивая ход военной операции на Украине, Путин заявил, что 2025 год стал важным этапом в решении ее задач. Как он подчеркнул, российская армия «освободила в 2025 году свыше 300 населенных пунктов», включая крупные города, и «прочно удерживает стратегическую инициативу по всей линии фронта», передают «Вести».

По словам президента, российские войска «перемалывают» Вооруженные силы Украины и их резервы, в том числе соединения, которые прошли обучение на Западе. Он отметил военнослужащих КНДР, участвовавших в освобождении Курской области и ее последующем разминировании.

Путин сообщил, что «Орешник» поставят на боевое дежурство до конца года. Также он заявил, что «Буревестник» и «Посейдон» еще долго останутся уникальными комплексами и обеспечат стратегический паритет и безопасность России на десятилетия вперед.

Выступая на коллегии, Путин объявил минуту молчания в память о российских военных, погибших во время операции на Украине. Он пообещал, что государство сделает все необходимое для поддержки их семей.

Президент заявил, что цели СВО «безусловно, будут достигнуты». По его словам, Россия предпочла бы добиться этого дипломатическими способами, но «готова освободить свои исторические земли военным путем». Путин также сообщил, что Россия будет последовательно решать задачу создания буферной зоны на Украине.

В свою очередь глава Минобороны Андрей Белоусов рассказал на коллегии, что Украина потеряла почти 500 тысяч военных и свыше 100 тысяч единиц техники. Он отметил, что эффективность точечных ударов российских войск на порядок выше, чем у ВСУ.

Министр доложил, что на Украине выведены из строя более 70% теплоэнергостанций и более 37% гидроэлектростанций. Таким образом энергетические возможности страны снизились более чем в два раза, заключил Белоусов.