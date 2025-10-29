Подводный безэкипажный аппарат «Посейдон» — это «очень мощный вид оружия», который способен «выводить из строя или из войны целые государства». Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, передает корреспондент RTVI.

«Противоядия или средств противодействия против него на сегодняшний день нет, аналогов ни у кого на сегодняшний день нет. Поэтому пусть думают и считают», — сказал депутат.

По словам Картаполова, когда несколько лет назад президент России Владимир Путин впервые рассказал о «Посейдоне», «все хихикали» и «говорили, что это невозможно, неосуществимо».

«Но это у них неосуществимо, а у нас всё возможно. У нас, если наш президент, верховный главнокомандующий ставит задачу, эта задача выполняется», — подчеркнул глава комитета.

Картаполов отметил, что испытания новейшего российского оружия — это «не игра мускулами», а «напоминание нашим партнерам» о том, что диалог надо вести на равных, то есть когда есть паритет.

«На сегодняшний день по этим видам вооружения паритета нет, потому что они есть только у нас», — сказал парламентарий.

Ранее Путин заявил, что Россия 28 октября провела испытания «Посейдона» с ядерной энергетической установкой. По словам президента, он значительно превышает по мощности межконтинентальную ракету «Сармат». Рассказывая о «Посейдоне», Путин также заявил, что в мире «ничего подобного нет» по скоростям и по глубинам движения. Способов перехвата этого аппарата не существует, сказал глава государства.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в разговоре с ТАСС заявил, что Путин лично не наблюдал за испытаниями «Посейдона», но получил подробный доклад. Представитель Кремля назвал разработку «новым шагом с точки зрения обеспечения безопасности России».

На вопрос о том, были ли США проинформированы об испытаниях перспективных вооружений вроде «Буревестника» или «Посейдона», Песков сказал, что Москва информирует об этом заинтересованные стороны в строгом соответствии с международными правилами.