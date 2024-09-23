В Кремле отказались комментировать вопрос об испытаниях российской межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» и переадресовали его Минобороны.

«Мы не располагаем никакой информацией на этот счет. Это скорее вопрос, который относится к компетенции наших военных, поэтому я рекомендую туда обращаться», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (цитата по телеграм-каналу радиостанции «Маяк»).

23 сентября агентство Reuters сообщило со ссылкой на спутниковые снимки о якобы неудавшихся испытаниях ракеты «Сармат». Минобороны информацию не комментировало.

Ракета «Сармат» была разработана в Государственном ракетном центре имени В. П. Макеева, чтобы заменить советские ракетные комплексы «Воевода». Минобороны называло «Сармат» самой мощной ракетой с наибольшей в мире дальностью поражения целей. По данным ведомства, она может использовать различные траектории полета и «гарантированно преодолевать» любые существующие и перспективные системы ПВО.

В апреле 2022 года Минобороны сообщило о первом успешном пуске ракеты с космодрома Плесецк в Архангельской области. В сентябре 2023 года глава «Роскосмоса» Юрий Борисов объявил, что комплекс «Сармат» поставлен на боевое дежурство. В феврале 2024 года президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию анонсировал демонстрацию «Сармата» в районах базирования на боевом дежурстве.