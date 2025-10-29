Россия провела 28 октября испытания подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой, заявил президент Владимир Путин на встрече с военнослужащими в Центральном военном клиническом госпитале имени П.В.Мандрыка.

«Вчера провели еще одно испытание, еще одного перспективного комплекса. Это подводный безэкипажное подводное изделие „Посейдон“, тоже с ядерной энергетической установкой. Впервые удалось не только стартовым двигателем запустить его с подводной лодки-носителя, но и запустить атомную энергетическую установку, на которой этот аппарат прошел определенное количество времени», — рассказал глава государства, назвав прошедшее испытание «огромным успехом».

«Посейдон» значительно превышает по мощности другую перспективную межконтинентальную ракету «Сармат», которая скоро появится на дежурстве, отметил Путин.

«И кроме того, по скоростям и по глубинам движения этого беспилотного аппарата — в мире ничего подобного нет, в ближайшее время вряд ли появится, и способов перехвата не существует», — заявил президент.

«Посейдон» — подводный аппарат с ядерной силовой установкой. Он способен нести как обычные, так и ядерные боеприпасы. Впервые о существовании «Посейдона» Путин объявил в 2018 году, назвав его «инновационным» оружием. Ядерные торпеды «Посейдон» способны нести в том числе атомные подводные лодки (АПЛ) специального назначения «Белгород» и «Хабаровск». По данным ТАСС, на Камчатке были возведены пункты базирования этих спецподлодок.

Преимущества «Буревестника»

Путин также упомянул о недавнем испытании крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. Он заявил, что речь идет о прорыве не только в повышении обороноспособности России, но и в науке.

«Буревестник» имеет «безусловные преимущества», отметил Путин. По его словам, ядерная силовая установка ракеты при сопоставимой мощности с ядерным реактором атомной подлодки в тысячу раз меньше.

Главным преимуществом «Буревестника» Путин назвал то, что ядерный реактор, установленный в ракете, запускается «в течение минут и секунд», тогда как запуск обычного ядерного реактора может занимать от нескольких часов до нескольких дней и недель.

По словам президента, ядерные технологии, использованные в «Буревестнике», найдут свое применение в лунной программе, при решении проблем обеспеченности в Арктике и в народном хозяйстве. Радиационно-защищенная электроника, используемая в этой ракете, уже применяется в космических программах, сказал Путин.

«Мы можем гордиться достижениями наших ученых, специалистов, инженеров, рабочих, которые все это делали», — подчеркнул глава государства.

Комментируя испытания «Буревестника», президент США Дональд Трамп заявил, что Москва и Вашингтон «не играют в игры». «Они [российские власти] знают, что у нас есть атомная подводная лодка — самая лучшая в мире — прямо у их берегов. То есть ей не надо преодолевать 8 тысяч миль, и как они не играют в игры с нами, так и мы не играем в игры с ними. Мы испытываем ракеты постоянно», — сказал американский лидер.