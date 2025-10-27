«Это крошечный летающий Чернобыль, — сказал он. <…> — Это плохое развитие событий. Это еще одно оружие из области научной фантастики, которое будет дестабилизировать ситуацию и с которым будет сложно справиться в рамках контроля над вооружениями».

The Guardian:

Владимир Путин заявил, что Россия успешно испытала крылатую ракету «Буревестник», которая, как утверждается, оснащена ядерным двигателем и способна нести ядерную боеголовку. Эксперты по контролю над вооружениями называют ее «летающим Чернобылем», поскольку она приводится в действие ядерным реактором и, в зависимости от конструкции, потенциально может выбрасывать радиоактивные выхлопы во время полета.

Reuters:

Момент проведения ракетных испытаний <…> — это сигнал Западу и, в частности, Трампу. <…>

Для Трампа, который называл Россию «бумажным тигром» за неспособность быстро подчинить себе Украину, послание заключается в том, что Россия остается глобальным военным конкурентом, особенно в области ядерного оружия, и что предложения Москвы по контролю над ядерными вооружениями должны быть реализованы.

После того как США начали предоставлять Украине разведданные о целях в виде дальних объектов энергетической инфраструктуры в России, Путин дал понять Западу в целом, что Москва может нанести ответный удар, если захочет.

После сообщения The Wall Street Journal о том, что администрация Трампа сняла ключевое ограничение на использование Украиной некоторых ракет большой дальности, предоставленных западными союзниками, Путин заявил в четверг, что в случае нападения на Россию ответ будет «очень серьезным, если не сокрушительным».

Associated Press:

Заявление, которому предшествовали годы испытаний ракеты «Буревестник», стало частью ядерного послания Кремля. Он сопротивляется давлению Запада, требующему прекращения огня на Украине, и настоятельно предостерегает США и других союзников по НАТО о недопустимости нанесения ударов вглубь России западным оружием большей дальности. <…>

О ракете «Буревестник», получившей в НАТО кодовое название Skyfall, известно мало. Многие западные эксперты отнеслись к ней скептически, отметив, что ядерный двигатель может оказаться крайне ненадежным.