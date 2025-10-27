Западные СМИ сходятся во мнении, что заявление президента России Владимира Путина об успешном завершении решающих испытаний ракеты «Буревестник» было адресовано, в первую очередь, Западу и американскому президенту Дональду Трампу. Тот накануне ответил, что Москва и Вашингтон «не играют в игры» друг с другом. Что о новой российской крылатой ракете «Буревестник» (Skyfall по классификации НАТО) с ядерной энергетической установкой пишет англоязычная пресса — в подборке RTVI.
Россия успешно испытала свою ядерную ракету «Буревестник» и готовится к ее развертыванию, заявил в воскресенье президент Владимир Путин. Это стало открытым сигналом Западу после провала планов встречи на высшем уровне с президентом [Дональдом] Трампом. <…>
«Буревестник», также известный как SSC-X-9 Skyfall, назван в честь птицы, которую некоторые считают предвестником шторма. Разработка этого оружия велась много лет, и, как говорят аналитики, его успешное испытание не стало неожиданностью. В то же время, по словам Джеффри Льюиса, эксперта по ядерному нераспространению из Миддлберийского колледжа, это вызывает беспокойство.
«Это крошечный летающий Чернобыль, — сказал он. <…> — Это плохое развитие событий. Это еще одно оружие из области научной фантастики, которое будет дестабилизировать ситуацию и с которым будет сложно справиться в рамках контроля над вооружениями».
Владимир Путин заявил, что Россия успешно испытала крылатую ракету «Буревестник», которая, как утверждается, оснащена ядерным двигателем и способна нести ядерную боеголовку. Эксперты по контролю над вооружениями называют ее «летающим Чернобылем», поскольку она приводится в действие ядерным реактором и, в зависимости от конструкции, потенциально может выбрасывать радиоактивные выхлопы во время полета.
Момент проведения ракетных испытаний <…> — это сигнал Западу и, в частности, Трампу. <…>
Для Трампа, который называл Россию «бумажным тигром» за неспособность быстро подчинить себе Украину, послание заключается в том, что Россия остается глобальным военным конкурентом, особенно в области ядерного оружия, и что предложения Москвы по контролю над ядерными вооружениями должны быть реализованы.
После того как США начали предоставлять Украине разведданные о целях в виде дальних объектов энергетической инфраструктуры в России, Путин дал понять Западу в целом, что Москва может нанести ответный удар, если захочет.
После сообщения The Wall Street Journal о том, что администрация Трампа сняла ключевое ограничение на использование Украиной некоторых ракет большой дальности, предоставленных западными союзниками, Путин заявил в четверг, что в случае нападения на Россию ответ будет «очень серьезным, если не сокрушительным».
Заявление, которому предшествовали годы испытаний ракеты «Буревестник», стало частью ядерного послания Кремля. Он сопротивляется давлению Запада, требующему прекращения огня на Украине, и настоятельно предостерегает США и других союзников по НАТО о недопустимости нанесения ударов вглубь России западным оружием большей дальности. <…>
О ракете «Буревестник», получившей в НАТО кодовое название Skyfall, известно мало. Многие западные эксперты отнеслись к ней скептически, отметив, что ядерный двигатель может оказаться крайне ненадежным.
Военный аналитик Sky News Шон Белл назвал комментарии Путина о ракете Skyfall «сплошной риторикой». «России абсолютно невыгодно обмениваться ядерными ударами. Все это делается для того, чтобы держать в страхе Запад, который продолжает бороться на Украине», — сказал он.
Мистер Белл обрисовал ситуацию на местах и сказал: «Линия фронта смещается. Россия побеждает. Просто побеждает очень, очень медленно. И я думаю, что сейчас на Западе происходит следующее: даже несмотря на поддержку Запада на протяжении трех с половиной, почти четырех лет, Украина все еще проигрывает. Так что же Западу нужно сделать иначе?»