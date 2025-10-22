Администрация США сняла ключевое ограничение на применение Вооруженными силами Украины (ВСУ) поставленных западными союзниками дальнобойных ракет. Согласно информации The Wall Street Journal (WSJ), это решение позволит украинским войскам наносить удары по целям в глубине российской территории.

Как сообщают источники издания, американская сторона ожидает активизации использования Украиной британских ракет Storm Shadow, способных преодолевать расстояние свыше 290 км. Эти авиационные ракеты могут запускаться с украинских самолетов и потенциально использоваться для массированных атак по объектам на территории России.

Согласно информации WSJ, решение разрешить Украине наносить удары по территории России было принято без широкой огласки. Полномочия по координации таких операций перешли от министра войны США Пита Хегсета к главнокомандующему Европейским командованием Вооруженных сил США генералу Алексусу Гринкевичу, который одновременно занимает должность верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе.

