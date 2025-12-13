Лидер КНДР Ким Чен Ын на торжественной церемонии в Пхеньяне приветствовал бойцов инженерно-саперного подразделения, вернувшихся с задания по разминированию территорий в Курской области. Об этом 13 декабря сообщило северокорейское информационное агентство KCNA.

В своей речи глава республики похвалил офицеров и солдат 528-го инженерного полка Корейской народной армии (КНА) за «массовый героизм» и «абсолютную лояльность партии и государству» в ходе 120-дневной зарубежной командировки. Он высоко оценил политическую подготовку, дисциплину и боевое единство военнослужащих, назвав их «образцом для вооруженных сил».

Ким Чен Ын вместе с другими официальными лицами встретил солдат на выходе из самолета, обняв одного из них, сидевшего в инвалидном кресле. При этом также присутствовали высокопоставленные военные и члены семей прибывших.

KCNA уточнило, что северокорейские саперы были направлены в Россию в начале августа 2025 года для выполнения боевых и инженерных задач в Курской области. По словам главы КНДР, в ходе этой миссии погибли девять солдат, смерть которых стала «душераздирающей потерей» для страны. Все они посмертно удостоены звания героев КНДР и других государственных наград. Весь полк в целом будет награжден орденом Свободы и Независимости, добавил Ким Чен Ын.

В соответствии с двусторонним соглашением о сотрудничестве в оборонной сфере КНДР направила в Россию около 14 тысяч бойцов. В ноябре 2025 года Минобороны России заявило что северокорейские военные, участвовавшие в освобождении Курской области от проникших на ее территорию подразделений ВСУ, продолжают работы по разминированию в регионе. Вскоре там появится памятник в их честь.

В сентябре президент РФ Владимир Путин заявлял, что россияне никогда не забудут заслуг и усилий Северной Кореи по борьбе с «современным неонацизмом», а депутаты Госдумы на первом заседании осенней сессии стоя аплодировали Ким Чен Ыну и военнослужащим из КНДР. В августе северокорейский лидер встречался с офицерами, участвовавшими в операциях за рубежом, и отдельно хвалил военнослужащих, которые были направлены в Россию.