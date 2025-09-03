Во время переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пекине президент России Владимир Путин заявил, что Москва не забудет усилий Пхеньяна в борьбе с «современным неонацизмом», передает ТАСС.

«По вашей инициативе, как хорошо известно, ваши спецподразделения приняли участие в освобождении Курской области, в полном соответствии с нашим новым договором», — подчеркнул российский лидер

Путин также отметил, что корейские военнослужащие сражались мужественно и героически.

«Мы никогда не забудем и тех жертв, которые понесли ваши вооруженные силы и семьи ваших военнослужащих», — сказал Путин.

26 апреля 2025 года глава российского Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области, куда ВСУ вошли 6 июня 2024 года. Тогда было впервые официально подтверждено участие военнослужащих КНДР в освобождении региона. Герасимов отметил их «стойкость и героизм».

Президент России отметил, что отношения Москвы и Пхеньяна имеют особый характер, а также заявил, что рад возможности провести отдельную встречу с Ким Чен Ыном.

Лидер Северной Кореи в свою очередь сказал, что отношения Пхеньяна и Москвы развиваются во всех направлениях.

«Уважаемый товарищ президент, мне очень приятно, что у нас сегодня появилась возможность поговорить о наших отношениях, о взаимодействии, о перспективе развития этих отношений, и что у меня появилась возможность встретиться с вами наедине. После заключения в июне прошлого года нашего межгосударственного Договора [о всеобъемлющем стратегическом партнерстве] отношения между нашими двумя странами развиваются во всех аспектах», — заявил он.

Переговоры Путина и Ким Чен Ына в Пекине проходят после военного парада по случаю 80-летия победы над милитаристской Японией. К месту переговоров лидеры ехали на одном автомобиле «Аурус».

Президент России находится в КНР с 31 августа и пробудет там до 3 сентября. В понедельник, 1 сентября, Путин принимал участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и на его полях провел несколько двусторонних встреч.

Комментируя парад в Пекине президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social пожелал председателю КНР и народу Китая «великолепного и незабываемого праздника». Он также написал о президентах России и КНДР, которые прибыли на парад в числе других иностранных гостей, и попросил передать пожелания Владимиру Путину и Ким Чен Ыну.

«Передайте мои самые теплые пожелания Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы строите заговор против Соединенных Штатов Америки», — сказал Трамп.

При этом американский лидер не пояснил, что имеет в виду.