В Курской области установят памятники северокорейским военнослужащим, которые участвовали в освобождении территорий региона от Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил посол России в КНДР Александр Мацегора, передает ЦТАК.

«Восстановленные улицы и площади будут названы их именами, именами тех, чей подвиг навсегда останется в благодарной памяти и в сердцах народа России»,— сказал он в ходе время встречи с министром иностранных дел КНДР Чвэ Сон Хи и другими представителями власти страны.

По словам посла, Курск самым убедительным образом подтвердил, что Россия и. КНДР, как это и определено Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, являются союзниками.

26 апреля начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских военных. По словам главы Генштаба, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в Курской области убитыми и ранеными более 76 тысяч военнослужащих. Герасимов также признал, что на территории региона в боевых действия участвовали северокорейские бойцы.

28 апреля Путин поблагодарил подразделения северокорейской армии, участвовавшие в боях в Курской области, и выразил признательность лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Российский лидер отметил, что бойцы из КНДР участвовали в боевых действиях «в полном соответствии с международным правом» и Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей.

Пхеньян также официально подтвердил присутствие своих солдат в российском регионе. В столице Северной Кореи планируется установить монумент в их честь.