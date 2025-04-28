Бойцы из Северной Кореи участвовали в операции по освобождению Курской области от ВСУ, сообщает «Центральное телеграфное агентство Кореи» (ЦТАК) со ссылкой на заявление Центрального военного комитета (ЦВК) Трудовой партии КНДР.

«Наши боевые подразделения, принявшие участие в операции по освобождению Курской области по приказу руководителя государства КНДР, в полной мере продемонстрировали высокий боевой дух и воинскую доблесть, проявили массовый героизм, беспримерное мужество и самопожертвование, внеся значительный вклад в уничтожение украинских неонацистских сил и освобождение территории Российской Федерации», — сказано в сообщении.

В ЦВК подчеркнули, что это взаимодействие продемонстрировало «высочайший уровень боевой дружбы между Кореей и Россией и союзнических, братских отношений» между странами.

Также в комитете отметили, что глава КНДР Ким Чен Ын направил войска согласно условиям статьи 4 Договора о всеобъемлющем.

Договор был заключен в Пхеньяне 19 июня 2024 года, после этого в начале ноября его ратифицировала Госдума. Согласно документу, с 4 декабря, когда вступило в силу новое соглашение, свое действие утратил предыдущий Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и КНДР, подписанный 9 февраля 2000 года. Документ включает в себя 23 статьи. В них поднимаются вопросы совместной безопасности и обороноспособности, экономического развития, противодействия санкциям, борьбы с международной преступностью, а также сотрудничества в космосе и культурного развития.

26 апреля в докладе президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Курской области глава Генштаба ВС Валерий Герасимов впервые официально подтвердил участие северокорейских военных в боевых действиях на территории региона.

Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что Россия никогда не забудет друзей из КНДР.