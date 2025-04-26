Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских военных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

В телеграм-канале Кремля уточняется, что российский лидер заслушал доклад Герасимова «о завершении разгрома украинских вооружённых формирований в Курской области», поздравил его с этим и поблагодарил военных, которые принимали участие в операции по освобождению региона, — в том числе 76-ю дивизию ВДВ, бригады морской пехоты, полк «Ахмат» и добровольцев.

По словам главы Генштаба, Вооруженные силы Украины потеряли в Курской области убитыми и ранеными более 76 тысяч военнослужащих, а 19 населенных пунктов региона уже полностью очищены от мин и проверены. Также Герасимов признал, что на территории региона в боевых действиях участвовали северокорейские бойцы.

«Военные КНДР, действуя плечом к плечу с российскими военными в Курской области, показали стойкость и героизм», — заявил он. Это первое официальное подтверждение участия северокорейских военнослужащих в боевых действиях против ВСУ.

Россия никогда не забудет друзей из КНДР, подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Однако, по словам главы Генштаба, на территории российского региона по-прежнему остаются украинские военные. «В освобождённых районах Курской области идут мероприятия по выявлению укрывающихся боевиков ВСУ», — пояснил Герасимов

Комментируя доклад, Путин назвал вторжение в Курскую область «авантюрой киевского режима», которая, по его словам «полностью провалилась» на фоне «огромных потерь» ВСУ, в том числе «среди наиболее боеспособных, подготовленных и оснащённых, в том числе западными образцами техники, сил».

Уничтожение украинских штурмовиков и спецназовцев в Курской области неизбежно «отразится на всей линии боевого соприкосновения», выразил уверенность российский президент.

«Полный разгром противника в Курском приграничье создаёт условия для дальнейших успешных действий наших войск и на других важнейших участках фронта, приближает разгром неонацистского режима», — говорится в видеообращении Путина, опубликованном на сайте Кремля.

С освобождением региона местное население поздравил и временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн.

В январе 2025 года Минобороны России сообщало, что площадь территории, занятой ВСУ в Курской области, изначально составляла 1268 кв. км. 8 марта 2025 года командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил о начале масштабного наступления российских войск в Курской области. Недавно Госдума приняла закон, приравнивающий участников боевых действий в регионе к ветеранам СВО.