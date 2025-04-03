Госдума во втором и в третьем чтениях приняла закон, распространяющий статусы ветерана боевых действий и инвалида боевых действий на военнослужащих, выполнявших боевые задачи в приграничных регионах, в том числе в Курской области. Замглавы фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Андрей Кузнецов заявил RTVI о необходимости приравнять к ветеранам боевых действий военкоров.

Закон поддержали 387 депутатов, передает корреспондент RTVI.

Принятый закон предоставляет статус ветерана боевых действий военнослужащим, участвовавшим в отражении вооруженного вторжения на территорию России, а также отбивавшим «вооруженные провокации» на границе и территориях регионов, прилегающих к районам проведения военной операции на Украине.

Граждане, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении вышеуказанных боевых задач, смогут получить статус инвалида боевых действий.

Статусы ветерана и инвалида боевых действий позволят военным получать дополнительные выплаты и меры социальной поддержки, отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Принятый закон был доработан ко второму чтению. Согласно поправкам, помимо военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), под действие закона подпадают участники боев в приграничных регионах из числа сотрудников нескольких ведомств. В их числе МВД, МЧС, Росгвардия, Государственная противопожарная службы, прокуратура, учреждения и органы уголовно-исполнительной системы (УИС), органы принудительного исполнения, ФСИН и Следственный комитет.

Закон также распространяется на бойцов добровольческих формирований. Статусами ветерана и инвалида боевых действий наделяются участники боев в приграничье, заключившие контракты с Минобороны на службу в спецформированиях. Речь идет о таких подразделениях, как «Шторм Z» и им подобные, уточнял ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Правительство, согласно закону, наделяется полномочиями по определению перечня территорий России, прилегающих к районам проведения СВО.

Поправки внесены в закон «О ветеранах». Принять изменения в декабре 2024 года поручил президент России Владимир Путин. В феврале 2025-го правительство внесло в Госдуму соответствующий законопроект.

Кому еще хотят присвоить статус ветерана боевых действий

Комментируя принятый закон, замглавы фракции СЗРП в Госдуме Андрей Кузнецов заявил RTVI о необходимости приравнять к ветеранам боевых действий военных корреспондентов, а также установить особый статус для жителей Суджанского района Курской области.

«Было выявлено несколько узких мест. Военкоры, работающие в зоне СВО, — люди, которые, по сути, на передовой жертвуют своей жизнью, своим здоровьем для того, чтобы на информационном фронте поддерживать нашу страну, должны получить статус ветеранов боевых действий. Жители Суджанского района Курской области, которые находились под оккупацией, — люди пострадали, они находились, так сказать, в горниле боевых действий. Мы предлагаем тоже для них установить особый статус, ветеранов боевых действий либо другой, мы готовы к дискуссии. Сегодня такие наши поправки были отклонены. Но я не исключаю, что такие законопроекты мы внесем в Госдуму», — сказал депутат.

Во время обсуждения законопроекта глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов заявил, что закон «О ветеранах» уже содержит нормы, которые позволяют «при правильном оформлении документов и при командировании» присваивать журналистам статусы ветерана и инвалида боевых действий.

«Другое дело, как правильно документы оформить, чтобы они были основанием для потом присвоения этого статуса», — указал депутат.

Нилов также рассказал, что врио главы губернатора Курской области Александр Хинштейн, будучи главой комитета Госдумы по информполитике, говорил, что в правительстве и Минцифры разрабатывается проект закона об утверждении или предложении нового статуса, связанного с военной журналистикой.

По словам Нилова, принятый закон касался «определенной ситуации определенных категорий».

«В рамках этой концепции мы и продолжили свою работу, при этом не закрывая возможности для дальнейших изменений, в том числе закона о ветеранах», — добавил депутат.

В свою очередь замглавы Минобороны Виктор Горемыкин предложил разработать отдельный законопроект, который позволит регулировать работу журналистов и военкоров в местах, где идут бои.