Предложение лидера фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова приравнять жителей Суджи к участникам СВО по мерам поддержки, льготам и выплатам, должны оценить сами суджане. Такое мнение выразил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, передает корреспондент RTVI.

«Любые инициативы, я считаю, должны прежде оцениваться всеми жителями и всей территорией. Эти инициативы знаем. В любом случае, чем активнее, чем более открыто обсуждаются темы, касающиеся Курской области, вопросы курян, тем, конечно же, для Курской области лучше», — сказал он.

Хинштейн поблагодарил депутатов Госдумы за поддержку законопроекта о распространении статусов ветерана боевых действий и инвалида боевых действий на военнослужащих в приграничных регионах, в том числе в Курской области. В марте документ был принят в первом чтении, 3 апреля будет рассмотрен во втором и третьем чтениях.

«Это очень важная для людей тема — восстановление той справедливости, о которой говорит президент. Поэтому я благодарен коллегам, Государственной Думе, за такую поддержку этой инициативы. Уверен, что будут и другие инициативы, которые коснутся курской земли», — заявил Хинштейн.

На вопрос о том, что больше всего потрясает при поездке по освобожденным от ВСУ территориям Курской области, врио губернатора ответил, что это «сила духа нашего человека — и тех, кто воюет, и тех, кто живет на нашей земле, и тех, кого возвращают из ранее захваченных населенных пунктов».

«Это люди с очень высокой силой духа, которые верили, верят в страну, в будущее и, конечно, в победу», — добавил Хинштейн.

Ранее Сергей Миронов обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением приравнять жителей Суджанского района Курской области к участникам СВО по мерам социальной поддержки, льготам и выплатам. По его словам, находившиеся в зоне оккупации куряне «заслуживают того, чтобы государство помогло им».

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя инициативу Миронова, заявил RTVI, что глава фракции СЗРП путает «разные понятия».