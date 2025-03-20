Предложение лидера фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова приравнять жителей Суджи к участникам СВО вряд ли можно считать правильным. Об этом RTVI заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Это разные понятия. Здесь Сергей Михайлович, на мой взгляд, их путает. Участник спецоперации — это тот, кто с оружием в руках защищает свою родину, за это он получает статус ветерана либо инвалида боевых действий, подчеркиваю. Жители Курской области, которые находились под временной оккупацией, при всем к ним уважении, с оружием в руках не воевали. Поэтому они, безусловно, заслуживают весь комплекс льгот социальной поддержки, но приравнять их к участникам СВО — это, на мой взгляд, неправильно», — сказал он.

Картаполов отметил, что он с коллегами по фракции «Единая Россия» продолжает работать над дополнительными предложениями по соцгарантиям и льготам для жителей освобожденной Суджи. Парламентарий подчеркнул, что они «достойны самого огромного уважения, сочувствия и нашей поддержки».

Ранее Миронов обратился к премьер-министру Россиии Михаилу Мишустину с предложением приравнять жителей Суджанского района Курской области по мерам социальной поддержки, льготам и выплатам к участникам СВО. Депутат Госдумы отметил, что находившиеся в зоне оккупации куряне «подвергались унижениям, избиениям, смертям».

«На сегодняшний день 395 человек вывезено, из них 220 размещены в пунктах временного размещения. Они, конечно, заслуживают того, чтобы государство помогло им. И в этом суть нашего письма», — заявил Миронов журналистам.

Также политик предложил разместить спасенных жителей Курской области в санаториях не только родного, но и соседних регионов.

15 марта Минобороны России опубликовало видеозаписи из освобожденной Суджи, в том числе разоренный украинцами магазин сети «Пятерочка», и сообщило о начале работ по разминированию территорий района.

В тот же день Хинштейн объявил о начале «системной работы по формированию стратегии восстановления и развития освобожденных территорий». Он призвал «оставить то, что будет напоминать будущим поколениям обо всех испытаниях, через которые пришлось пройти суджанцам во время оккупации», и допустил, что это может быть как раз «уже ставшая легендарной» торговая точка сети «Пятерочка».