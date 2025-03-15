В приграничных районах Курской области, освобожденных от украинских военных, начались работы по разминированию территорий, сообщило Минобороны России. Эти задачи выполняют инженерные войска.

Российские военнослужащие приступили к разминированию социально значимых и инфраструктурных объектов, в том числе жилых домов и территорий вокруг них, сельскохозяйственных постройек, газопроводов, котельных, дорог, мостов, линий электропередач и связи. В ведомстве уточнили, что цель этих работ — налаживание «мирной жизни и хозяйственной деятельности в регионе после ожесточенных боевых действий».

По данным Минобороны, Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе боев в Курской области применяли различные типы вооружения, в том числе предоставленные странами НАТО. В частности, российские военные обнаружили запрещенные Женевской конвенцией боеприпасы, включая кассетные противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток», говорится в сообщении ведомства. Их наличие создает смертельную угрозу для мирного населения, указывает Минобороны.

Накануне о начале работ по разминированию освобожденных территорий Курской области сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. Он отметил, что многие местные жители хотят как можно скорее вернуться домой или забрать необходимые вещи, но «делать это сейчас — крайне небезопасно».

По словам Хинштейна, в приграничных районах Курской области «огромное количество неразорвавшихся боеприпасов».

«Наши военные продолжают находить взрывоопасные устройства в домах обычных мирных граждан, во дворах, на улицах, а также в прилегающих полях и лесах, вокруг водоемов. Более того, враг <…> продолжает забрасывать мирные населенные пункты кассетными боеприпасами и минами-лепестками, а также обстреливать из тяжелой артиллерии и РСЗО», — заявил руководитель региона.

Хинштейн отметил, что российским военным необходимо время на то, чтобы отодвинуть линию боевого соприкосновения на безопасное расстояние и разминировать освобожденные от ВСУ территории. В связи с этим с 15 марта в Курской области действует ограничение на въезд и перемещение гражданских лиц в 122 приграничных населенных пунктах.

«Пока мы не убедимся, что нашим людям ничего не угрожает, мы не можем себе позволить рисковать жизнями граждан», — пояснил Хинштейн.

За последнюю неделю российские военные освободили 30 населенных пунктов в Курской области, которые с момента вторжения украинских войск в августе 2024 года находились под контролем ВСУ. В их числе город Суджа. 12 марта начальник российского Генштаба Валерий Герасимов отчитался, что российские военные освободили более 86% территории приграничного региона, которая ранее была под контролем ВСУ (свыше 1100 из 1268 кв. км).

Из освобожденной части Суджанского района Курской области с начала эвакуации вывезли 241 человека, сообщило МЧС.