Минобороны России опубликовало видео с обстановкой в городе Суджа в Курской области.

На опубликованном видео — разрушенные и горящие дома, в том числе магазин «Пятерочка», а также поврежденные дороги, засыпанные осколками. Над водонапорной башней развевается поднятый флаг России.

Об освобождении Суджи Минобороны отчиталось 13 марта. Это был единственный город, который контролировали Вооруженные силы Украины (ВСУ) после вторжения в Курскую область 6 августа 2024 года.

Всего за последнюю неделю российские военные освободили 30 населенных пунктов в Курской области. 15 марта Минобороны сообщило об освобождении сел Заолешенка и Рубанщина. В тот же день ведомство объявило о начале разминирования приграничных районов региона.

Из освобожденных населенных пунктов Курской области с 12 марта вывезли 275 человек, включая 11 детей, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.