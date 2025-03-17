Российские подразделения продвигаются в Сумской области, заявил в эфире телеканала «Россия-1» замначальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

«Наши подразделения Минобороны России ежедневно продвигаются вперед, уничтожая противника. Хочу отметить, что часть наших сил уже находится на территории Сумской области, по которой продвигаются вперед», — рассказал он.

ВСУ вторглись в Курскую область в начале августа 2024 года. В январе 2025-го Минобороны России сообщило, что площадь территории, занятой украинскими войсками в регионе, изначально составляла 1268 кв. км. О начале масштабного наступления российских войск в Курской области 8 марта сообщил Алаудинов. Главком ВСУ Александр Сырский фактически это подтвердил, заявив, что украинские войска «осуществляют своевременные меры по маневру на выгодные рубежи обороны».

13 марта Минобороны России сообщило об освобождении Суджи — самого крупного населенного пункта в Курской области, который был подконтролен ВСУ. На следующий день ведомство заявило об освобождении 28 населенных пунктов в приграничном регионе, а также взятии под контроль села Новенькое в Сумской области, где ранее была объявлена эвакуация из восьми приграничных населенных пунктов.

14 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что операция ВСУ в Курской области «выполнила свою задачу», оттянув силы российских войск с других направлений. По его словам, благодаря курской операции ситуация на покровском и харьковском направлениях стабилизировалась.

В ответ на это заявление официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в телеграм-канале: «То есть задача Банковой была убить мирных граждан, закопать побольше ВСУшников и сдать в плен оставшихся украинцев?»

По данным исполняющего обязанности главы Курской области Александра Хинштейна, к 17 марта из освобожденных населенных пунктов было эвакуировано более 400 человек.

«По состоянию на 13:00 эвакуированы 423 человека, из них 15 детей», — сказал он РБК.