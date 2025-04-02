Президент России Владимир Путин поручил правительству выплачивать пострадавшим жителям Курской области за счет средств федерального бюджета по 65 тыс. рублей ежемесячно. Об этом сообщается в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации обеспечить осуществление за счет средств федерального бюджета ежемесячной денежной выплаты в размере 65 тыс. рублей гражданам, лишившимся жилых помещений и другого имущества в результате действий украинских вооруженных формирований на территории Курской области, на период до полного освобождения указанной территории», — следует из перечня поручений.

В документе говорится, что правительство должно представить доклад о выплатах до 10 апреля 2025 года, а далее готовить такие же доклады ежеквартально. Ответственным назначен председатель правительства России Михаил Мишустин.

20 февраля на заседании кабмина премьер-министр заявил о выделении первого транша в 40 млрд рублей для ежемесячных выплат жителям Курской области, которые станут «финансовым подспорьем» для более чем 100 тысяч человек.

18 февраля на совещании с членами правительства Путин поручил дополнительно выплачивать по 65 тыс. рублей в месяц жителям Курской области, которые утратили имущество в результате вторжения ВСУ.

В Следственном комитете со ссылкой на местное население сообщили, что в январе-феврале 2025 года украинские военные целенаправленно расстреливали и поджигали жилые дома в Судже, а также занимались мародерством.