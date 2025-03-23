С января по февраль 2025 года Вооруженные силы Украины (ВСУ) целенаправленно обстреливали и поджигали жилые дома в городе Суджа Курской области, сообщил Следственный комитет (СК) со ссылкой на рассказы эвакуированных жителей.

«В результате некоторые здания были полностью разрушены», — говорится в сообщении.

В СК отметили, что также располагают данными о мародерстве и расстрелах мирных жителей в Курской области украинскими военными.

Все причастные к этим преступлениям будут установлены и привлечены к ответственности, говорится в сообщении.

22 марта официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что жители Суджи предоставили следствию данные о четырех убийствах мирных жителей бойцами ВСУ. Одно из них произошло в августе 2024 года. По информации следствия, мужчина проезжал на велосипеде по улице в селе Заолешенка Суджанского района и был убит украинскими военными.

Кроме того, жительница села Казачья Локня рассказала следователям о «жестоких пытках» и убийстве российского военнослужащего бойцами ВСУ, сообщает СК. В том же населенном пункте украинские военные, по утверждению очевидца, расстреляли в спину мужчину, который направлялся в магазин.

Об освобождении Суджи Минобороны отчиталось 13 марта. Это был единственный город, который контролировали Вооруженные силы Украины (ВСУ) после вторжения в Курскую область 6 августа 2024 года.

21 марта Минобороны заявило о подрыве газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» в Курской области, которая с августа 2024 года находилась под контролем ВСУ. В российском ведомстве назвали произошедшее «намеренной провокацией» украинских властей. В МИД заявили, что в связи с подобными атаками на российские энергообъекты Москва оставляет за собой право на ответ, в том числе симметричный.