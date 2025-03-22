Спустя семь месяцев после вторжения в Курскую область ВСУ покидают регион. Президент России Владимир Путин 19 марта заявил, что российские войска завершают разгром украинских сил в регионе. Бойцы ВСУ в интервью западным СМИ утверждают, что отступление было хаотичным, а некоторые командиры отводили войска с позиций до получения приказов старших офицеров.

Киев задействовал в Курской области часть своих лучших сил, но численность группировки не позволила удержать большую территорию, пишет Reuters. У России с самого начала было численное превосходство, а в конце 2024 года ситуация для ВСУ стала критической.

К концу февраля российские военные перекрыли пути снабжения ВСУ с украинской территории, что сделало невозможной ротацию украинских войск, а также доставку боеприпасов и продовольствия, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Операция «Поток», в результате которой российские военные пробрались в тыл украинской армии по трубе газопровода, вызвала панику у солдат, рассказал изданию старший сержант ВСУ Зенон Дашак. Это подтвердил в разговоре с New York Times (NYT) военный аналитик Паси Паройнен из финской организации Black Bird Group. По его словам, операция «вызвала достаточно замешательства и хаоса в тылу украинских войск, что, вероятно, побудило их начать отход».

Некоторые командиры на местах приказали бойцам отступить до получения приказов от старших офицеров.

«Если бы я этого не сделал, ребята, скорее всего, стали бы военнопленными или даже хуже», — сказал WSJ командир взвода сержант Сергей Савчук, получивший взыскание за приказ к отступлению.

По словам Дашака, бойцы его подразделения при отходе уничтожили все оборудование и вооружение, которое не смогли взять с собой. Чтобы избежать столкновения с приближающейся группой российских военных, бойцам ВСУ пришлось выйти из укрытия и идти по открытым полям на виду у разведывательных беспилотников.

Задержка с выводом войск привела к неоправданным потерям жизней и техники, заявил Дашак.

«Это была бы вполне успешная операция, если бы она закончилась хотя бы месяц назад», — сказал он.

32-летний солдат Алексей Дешевый, в сентябре потерявший руку в боях, заявил Reuters, что не видит никакой логики в курской операции. По его мнению, Киеву вообще не следовало ее начинать.

«Дорога смерти»

О запоздалом приказе командования отступать говорит и собеседник «Би-би-си», 27-летний Артем Карякин.

«Это было довольно хаотично. Многие подразделения отступали беспорядочно. Я думаю, проблема была в том, что приказ об отступлении пришел слишком поздно», — сказал он.

Карякин добавил, что ситуация осложнялась проблемами со связью: сеть Starlink, на которую привыкли полагаться украинские военные, не работает в Курской области.

Приказ об отходе части подразделений из Суджи был отдан 10 марта, сообщили NYT трое украинских солдат и командиров.

«Это была смесь организованного и хаотичного отступления, — сказал газете командир с позывным «Борода». — На характер отступления влияли различные факторы: усталость, хорошие или плохие приказы отдельных командиров, недопонимание или хорошо налаженная координация».

Некоторые украинские военные в разговоре с «Би-би-си» назвали отступление «катастрофическим» и описали сцены, «похожие на фильм ужасов». «Дороги усеяны сотнями уничтоженных автомобилей, бронетехники и вездеходов. Много раненых и убитых», — рассказал один из собеседников телерадиокомпании.

По его словам, многие украинцы отступали пешком, преодолевая по 15-20 км. Из «сложной и критической» ситуация в Курской области превратилась в катастрофическую, добавил он.

«В Курской области все кончено… операция не увенчалась успехом», — заключил солдат.

Одной из главных причин, по которой отступление ВСУ было столь хаотичным, стали интенсивные обстрелы трассы Р200 — главной дороги от Суджи до украинской границы, пишет Telegraph со ссылкой на источники. Издание называет трассу «дорогой смерти», усеянной трупами и остовами подбитой украинской техники.

«Все знали, что [русские] попытаются ее перерезать. Но это снова стало неожиданностью для нашего командования», — рассказал «Би-би-си» один из украинских военных. Происходящее в Судже он описал как «панику и развал фронта».

Над главным маршрутом отступления украинцев «зависли огромные стаи беспилотников», которыми управляют «более опытные операторы», заявил The Independent неназванный полковник, связанный с Генштабом Украины. При этом он отказался считать отступление ВСУ хаотичным.

«Это не разгром и наши войска в основном отступают дисциплинированно, а не бегут в беспорядке», — заявил офицер.

Одной из главных причин, по которой ВСУ пришлось резко оставить позиции в последние недели, стало уничтожение мостов, призванное затруднить отступление украинских войск, заявил в разговоре с NYT старший командир одной из украинских бригад. Также на ситуацию повлияло решение президента США Дональда Трампа приостановить обмен разведданными с Украиной, считают военные ВСУ.

Без этих данных стало невозможно использовать ракетные установки HIMARS, сказал газете офицер разведки. «Мы не могли допустить, чтобы дорогостоящие ракеты были выпущены не по той цели», — пояснил он.

В Генштабе ВСУ агентству Reuters заявили, что целью вторжения в Курскую область было оказание давления на Москву, отвлечение российских войск с других направлений и предотвращение трансграничных атак. В Генштабе считают, что операция «достигла большинства поставленных целей».