После нескольких «дерзких» операций российские Вооруженные силы России приступили к завершению разгрома войск Украины в Курской области. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры.

«Наши войска недавно провели ряд стремительных, достаточно дерзких, эффективных операций и завершают разгром группировки войск противника в Курской области», — сказал он.

Глава государства также напомнил, что в соответствии с российским законодательством, украинские военные, а также граждане других стран и наемники, находившиеся на территории страны и совершавшие преступления против гражданского населения, квалифицируются как «террористы».

«Совершенные ими злодеяния должны быть выявлены, зафиксированы и тщательно расследованы. Прошу органы прокуратуры, в том числе — военных прокуроров такую работу совместно с другими службами в полном объеме развернуть на освобожденных территориях — и в Судже, и в других населенных пунктах. Все эти преступники, каратели, все, кто отдавал преступные приказы, издевались над мирными гражданами, должны быть установлены и в дальнейшем должны получить справедливое наказание», — добавил он.

Путин также обратил внимание, что для сотрудников прокуратуры всех рангов должна быть профессиональным и нравственным долгом «поддержка защитников отечества — ветеранов Великой Отечественной войны, тех, кто прошел горячие точки и сражался с международным терроризмом, и, конечно, участников специальной военной операции».

«Подчеркну — результаты проверок и надзорной деятельности прокуратуры в этой сфере должны постоянно анализироваться и обобщаться. Такая практика, конечно, есть, ее нужно расширять», — пояснил президент.

Глава генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил об освобождении более 86% площади Курской области (более 1,1 тысячи квадратных километров) от ВСУ в ходе доклада Путину 12 марта. Позднее Министерство обороны объявило, что инженерные войска приступили к разминированию приграничных территорий.

Президент США Дональд Трамп обратился к Путину с призывом «пощадить» украинских военных, попавших в окружение в Курской области. В ответ на это российский лидер заявил, что в случае приказа сложить оружие и сдаться в плен со стороны властей Украины, служащим ВСУ будут гарантированы жизнь и отношение в соответствии с нормами международного права.