Россия оставляет за собой право на ответ, в том числе симметричный, на атаки энергетических объектов, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

«Четко предупреждаем, что в случае если киевский режим продолжит деструктивную линию, российская сторона оставляет за собой право на ответ, в том числе симметричный», — говорится в заявлении.

Атаки на российские энергетические объекты продолжаются, несмотря на инициированную США договоренность о взаимном отказе Москвы и Киева от подобных ударов, отметила Захарова. В качестве примеров она привела атаки на газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» в Курской области и на нефтебазу на Кубани. Также были зафиксированы «случаи сознательного направления дронов ВСУ» на жилые дома и социальные учреждения, добавила Захарова.

«Подобными выходками Киев вновь демонстрирует полную недоговороспособность, а также отсутствие стремления к достижению мира. Как и в 2022 году, в ход опять пущены провокации с целью сорвать переговорный процесс», — говорится в заявлении официального представителя МИД.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 18 марта провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили в том числе вопрос о 30-дневном прекращении огня. Как сообщили в Кремле, российский лидер согласился с предложением американского коллеги о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры, отдав соответствующий приказ военным. Минобороны России сообщило, что в связи с этим российские военнослужащие сбили свои дроны, нацеленных на украинские энергообъекты в Николаевской области.

На следующий день, 19 марта, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев поддерживает инициативу Трампа о взаимном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. «Я поддержал этот шаг, и Украина подтвердила, что мы готовы его реализовать», — говорится в заявлении главы государства по итогам разговора с американским лидером.

20 марта Захарова заявила в эфире Первого канала, что власти Украины нарушили предложенное США перемирие, совершив атаку на российский энергообъект. По ее словам, несмотря на взаимное согласие Москвы и Киева не атаковать объекты энергетической инфраструктуры, Зеленский отдал приказ о нанесении новых ударов по России, нарушив тем самым «достигнутые понимания».

«Зеленский публично заявил, что принимает инициативу об отказе от ударов по энергетической инфраструктуре и поддерживает предложение Белого дома. Но на деле Зеленский отдал противоположный приказ — не об остановке ударов, а, напротив, о нанесении новых ударов», — говорится в заявлении Захаровой.