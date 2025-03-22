Средства ПВО сбили над российскими регионами 47 беспилотников в ночь на 22 марта, сообщает Минобороны России.

Над Воронежской областью сбили 12 дронов, над Белгородской — 11, над Ростовской — шесть, над акваторией Черного моря — семь, над Волгоградской областью — четыре, над Астраханской — три, над Брянской, Курской, Самарской, а также над акваторией Азовского моря — по одному.

В Ростове беспилотник взорвался на уровне 17 этажа дома на Горсоветской улице в Пролетарском районе, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. Фасад и шесть квартир дома получили повреждения, на нескольких этажах выбило стекла и рамы.

Двух жильцов дома госпитализировали с резаными ранами, их состояние оценивается как средней тяжести. Еще нескольким жильцам медицинскую помощь оказали на месте, эвакуации не было.

В Сальске из-за падения беспилотника разбиты стекла в магазине, художественном музее и жилом доме на улице Ленина, сообщил Слюсарь. Среди людей пострадавших нет. Как утверждает Shot, дроны пытались атаковать нефтебазу в Сальском районе, жители слышали «не менее пяти взрывов».

Атаке также подверглись Миллеровский, Чертковский и Шолоховский районы Ростовской области, о повреждениях и пострадавших врио главы региона не сообщил.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил о попытке атаки на одно из промышленных предприятий Чапаевска. По его словам, повреждений и пострадавших нет, уничтожен один беспилотник.

В городе Горловка в ДНР беспилотник атаковал пожарную автоцистерну, пострадали четыре сотрудника МЧС, сообщили в ведомстве.

В Астраханской области беспилотники пытались атаковать закрытый город Знаменск. Местная администрация в ночь на субботу публиковала предупреждения об опасности применения БПЛА.