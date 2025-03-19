Площадь пожара на нефтебазе, расположенной рядом со станицей Кавказской Кавказского района Краснодарского края увеличилась еще вдвое — до 3,75 тыс. кв. м. Об этом сообщает оперативный штаб региона в своем телеграм-канале. Пожар начался в результате ночной атаки украинских беспилотников.

«Огнем охвачен резервуар, из которого ранее была обнаружена утечка нефтепродуктов. В настоящий момент специалисты тушат три объекта на территории — один из резервуаров, запорную арматуру, горящие нефтепродукты в границах обвалования вокруг резервуара», — говорится в сообщении.

Для тушения пожара привлекли дополнительные силы. В настоящий момент, задействованы 276 человек и 105 единиц техники, в том числе два пожарных поезда.

В ночь на 19 марта оперштаб региона сообщил, что пожар на нефтебазе вспыхнул по причине падения обломков сбитых беспилотников ВСУ.

«Площадь возгорания 20 кв. м. Поврежден трубопровод между резервуарами. Сработала автоматическая система пожаротушения и охлаждения. Пожару присвоен 4 ранг сложности», — говорилось в сообщении.

По предварительным данным оперштаба, пострадавших нет. Всего было эвакуировано с предприятия 30 человек, работа нефтебазы была приостановлена. Позже в оперштабе региона сообщили, что площадь пожара увеличилась до 1,7 тыс. кв. м.

По данным Shot, в ночь на 19 марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город Кропоткин в Краснодарском крае.

Днем 19 марта Минобороны России сообщило, что российские военные после приказа президента Владимира Путина о временном прекращении ударов по украинской энергетической инфраструктуре сбили семь российских беспилотников, «нацеленных на объекты энергетической инфраструктуры» в Николаевской области Украины.

18 марта президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом и согласился на его предложение о взаимном с Киевом прекращении ударов по объектам энергетики и инфраструктуры на 30 дней. В Кремле сообщили, что Путин «сразу дал российским военным соответствующую команду».

В российском оборонном ведомстве заявили, что в ночь на 19 марта, через несколько часов после завершения переговоров Путина и Трампа, ВСУ совершили «преднамеренную атаку» тремя беспилотниками по пункту перевалки нефти в станице Кавказская Краснодарского края.