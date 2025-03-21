В Кавказском районе Краснодарского края на горящей нефтебазе произошел взрыв, пострадали двое пожарных, сообщает региональный оперштаб. Площадь пожара увеличилась до 10 тыс. кв. метров.

«В процессе тушения из-за разгерметизации горящего резервуара произошел взрыв нефтепродуктов и выброс горящей нефти. В результате повреждены 3 единицы техники, пострадали двое пожарных», — сказано в сообщении оперативного штаба.

По его данным, пострадавших оказали первую помощь, доставили в больницу с легкими ожогами и отравлением продуктами горения. Угрозы жизни и здоровью сотрудников МЧС нет.

Также в оперштабе уточнили, что огонь распространился еще на один резервуар.

«Таким образом, сейчас горят два резервуара, запорная арматура, нефтепродукты в обваловании вокруг резервуаров и та часть горящих нефтепродуктов, которые выбросило взрывом за границы резервуаров», — говорится в сообщении.

В тушении пожара участвуют 456 человек, 181 единица техники.

Из-за горящей нефтебазы на Ставрополье перекрыта автодорога в направлении Краснодара.

«Сегодня 21 марта, около 4 часов утра, временно введено ограничение движение всех видов транспорта на автодороге: «Новоалександровск — Кропоткин» с 0 по 21 км», — сказано в сообщении Госавтоинспекции Ставропольского края.

Объезд участка возможен по альтернативным маршрутам: «Новоалександровск — Григорополисская — Армавир» и «Новоалександровск — Горьковский — Штурм». О снятии ограничений будет сообщено дополнительно.

Нефтебаза, где произошел пожар, обеспечивает перевалку нефти из железнодорожных цистерн в трубопроводную систему Каспийского трубопроводного консорциума.

Пожар на ней произошел в ночь на 19 марта в результате атаки украинских дронов. Были эвакуированы 30 человек дежурной смены, работа предприятия приостановлена.

Днем 19 марта Минобороны России сообщило, что российские военные после приказа президента Владимира Путина о временном прекращении ударов по украинской энергетической инфраструктуре сбили семь российских беспилотников, «нацеленных на объекты энергетической инфраструктуры» в Николаевской области Украины.

По данным ведомства, в ночь на 19 марта, через несколько часов после завершения переговоров Путина и американского президента Дональда Трампа, Киев совершил «преднамеренную атаку» тремя БПЛА по пункту перевалки нефти в станице Кавказская Краснодарского края.