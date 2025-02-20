Правительство России выделило первый транш в 40 млрд рублей для ежемесячных выплат жителям Курской области. Куряне, потерявшие жилье, будут получать по 65 тыс. рублей ежемесячно, пока их дома не будут восстановлены, а населенные пункты не освободят от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом на заседании заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.
По словам премьер-министра, выплаты станут «финансовым подспорьем» для более чем 100 тысяч человек.
«Во вторник президент провел совещание с членами правительства. Поручил предоставлять всем, кто полностью утратил свое имущество первой необходимости, по 65 тыс. рублей ежемесячно дополнительно к той помощи, которую люди уже получают. Выделим на осуществление этих выплат порядка 40 млрд рублей», — сказал Мишустин.
Соответствующее распоряжение правительства пока не опубликовано.
В начале февраля врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил Путину, что деньги получили 112 тысяч курян, но у многих эти средства уже закончились, поэтому они не могут восстановить жилье и хозяйство. В связи глава региона попросил увеличить размер выплат.
В середине февраля правительство выделило дополнительно более 1,3 млрд рублей на аренду жилья семьям, которые вынужденно покинули дома из‑за обстрелов в Курской области. По словам Хинштейна, в марте в областное законодательство планируется внести поправки, предусматривающие единовременные выплаты в размере 150 тыс. рублей семьям из отселенных районов, где родились дети после вторжения ВСУ.
Бои с украинскими подразделениями в Курской области идут с 6 августа 2024 года. Президент России во время прямой линии заявил, что российские войска «точно совершенно» выбьют ВСУ из региона, но не назвал дату, объяснив это тем, что военные будут стараться успеть к назначенному сроку и перестанут считаться с потерями.