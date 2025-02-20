Правительство России выделило первый транш в 40 млрд рублей для ежемесячных выплат жителям Курской области. Куряне, потерявшие жилье, будут получать по 65 тыс. рублей ежемесячно, пока их дома не будут восстановлены, а населенные пункты не освободят от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом на заседании заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.

По словам премьер-министра, выплаты станут «финансовым подспорьем» для более чем 100 тысяч человек.

«Во вторник президент провел совещание с членами правительства. Поручил предоставлять всем, кто полностью утратил свое имущество первой необходимости, по 65 тыс. рублей ежемесячно дополнительно к той помощи, которую люди уже получают. Выделим на осуществление этих выплат порядка 40 млрд рублей», — сказал Мишустин.

Соответствующее распоряжение правительства пока не опубликовано.