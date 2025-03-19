Госдума единогласно приняла в первом чтении законопроект о распространении статусов ветерана боевых действий и инвалида боевых действий на военнослужащих, выполняющих боевые задачи в приграничных регионах, в том числе в Курской области. Документ поддержали 413 парламентариев, передает корреспондент RTVI.

«Законопроект направлен на то, чтобы защитники Курской, Белгородской, Брянской областей, военнослужащие Вооруженных сил Росгвардии, сотрудники силовых структур, МЧС могли претендовать на статус ветерана боевых действий», — пояснил в разговоре с RTVI замглавы комитета Госдумы по госстроительству Дмитрий Вяткин.

Кроме того, инициатива позволит уравнять таких военнослужащих с другими участниками военной операции на Украине по льготам и гарантиям мер социальной поддержки, отметил депутат.

Правительственный законопроект вносит изменения в закон «О ветеранах». Согласно документу, предлагается предоставить статус ветерана и инвалида боевых действий военнослужащим, выполняющим «задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ», а также в ходе «вооруженной провокации на границе и территориях субъектов, прилегающих к районам проведения специальной военной операции», в том числе ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении этих задач.

Помимо военнослужащих, статусом ветеранов боевых действий предлагается наделить участников боевых действий в приграничных регионах из числа сотрудников силовых ведомств, включая МВД, МЧС, Росгвардию, прокуратуру, УИС, ФСИН и Следственный комитет.

Согласно законопроекту, кабмин наделяется полномочиями по определению перечня территорий России, прилегающих к районам проведения СВО. Перечень документов, подтверждающих выполнение задач и являющихся основанием для выдачи соответствующего удостоверения, будет определен приказами профильных ведомств.

Проект закона будет доработан ко второму чтению, «будут учтены добровольцы», сообщил во время обсуждения глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

Инвалиды боевых действий и военнослужащие, которые выполняли и выполняют задачи по отражению вооруженного вторжения на территории России, заслуживают однозначной поддержки, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов во время обсуждения. По словам депутата, статусами ветерана и инвалида боевых действий также следует наделить участников боевых действий в приграничье, заключивших контракты с Минобороны на службу в спецформированиях, таких как «Шторм Z» и им подобных.

В декабре президент России Владимир Путин заявил о необходимости приравнять бойцов в Курской области по правам к участникам СВО. «Они должны получать те же деньги. Выплаты таким военнослужащим пересчитают задним числом», — сказал глава государства.