В докладе президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Курской области глава Генштаба ВС Валерий Герасимов впервые официально подтвердил участие северокорейских военных в боевых действиях на территории региона. Как это заявление восприняли военкоры и специализирующиеся на освещении СВО телеграм-каналы — в материале RTVI.

Одной из первых на слова Герасимова отреагировала официальный представитель МИД Мария Захарова, заверив, что Россия «никогда не забудет» оказанную Северной Кореей помощь.

«Герасимов рассекретил корейцев в Курской области», — пишет военкор Александр Коц, напоминая, что в рамках всеобъемлющего договора между Пхеньяном и Москвой стороны «могут прийти на помощь друг другу в случае агрессии» третьей страны против одной из них.

Он рассказывает, что корейские военные начали прибывать в Россию после вторжения ВСУ в Курскую область, проходили тренировки на полигонах, учились управлять БПЛА и «знакомились с полевыми реалиями».

«Затем “боевых бурятов”, как их в шутку и для конспирации называли наши военные, перекинули в Курскую область. Жили они в полевых условиях, чтобы не отсвечивать. Сначала держали третью линию, потом вторую, затем их попробовали на закреплениях и, наконец, в штурмах», — поделился Коц.

По его словам, солдаты из КНДР — преимущественно «крепкие накачанные молодые парни» — проявили впечатляющую «слаженность, дисциплину, фатальное пренебрежение к смерти и недюжинную выносливость» и внесли «существенный вклад» в «разгром украинской группировки на нашей земле».

При этом, подчеркнул военкор, Пхеньян приобрел опыт ведения боевых действий в современных реалиях, познакомился с тактикой и технологиями «коллективного Запада» и получил военные знания, которые ранее были недоступны ему из-за санкций.

Созданный экс-сотрудником пресс-службы Минобороны Михаилом Звинчуком телеграм-канал «Рыбарь» опубликовал пост под заголовком «Слово о полку корейском», где отметил, участие военных КНДР в боевых действиях под Курском «до сего момента особенно не афишировалось, но, впрочем, и не слишком-то опровергалось».

По этому же поводу ведущий «Радио КП» Иван Панкин процитировал фразу из сериала «ДМБ»:

— Видишь суслика?

— Нет.

— А он есть.

«Рыбарь» особо подчеркивает, что «северокорейские бойцы действовали исключительно на международно признанной территории России», то есть не принимали участия в специальной военной операции (СВО).

«Соответственно, даже формально их нельзя обвинить в участии в боевых действиях против т. н. Украины, потому что в Курской области проводилась, в общем-то, контртеррористическая операция», — пишет канал.

Его авторы считают, что признать участие северокорейских военных в освобождении Курской области было «очень хорошо» и «банально правильно во всех смыслах этого слова».

«Северокорейцы показали себя единственными союзниками, готовыми встать плечом к плечу с Россией непосредственно на поле боя», — отмечает «Рыбарь».

Канал «НгП раZVедка» напоминает, что еще в декабре 2024 года публиковал пост об участии северокорейских военных в освобождении населенного пункта Плеханово. «Было очень весело наблюдать, как люди из глубокого тыла опровергают то, что мы видим своими глазами», — делятся авторы, поясняя, что за то сообщение получили реакцию в виде «волны хейта».

Военнослужащих КНДР канал называет «азиатскими тиграми», которые в Курской области «проявили лютый характер» и «буквально втоптали в землю» украинских военных, «разнеся их оборону в труху».

«Сделали это очень молодые парни. Впрочем, молодость ничуть не уменьшала их мужество. Воины у товарища Кима ломом подпоясаны, это факт. Тогда благодарили и ещё раз скажем: спасибо, азиатские тигры. Из всех воинов разных стран, что нам встречались, корейской спецуре никто и в пупок не дышит», — делятся мнением авторы канала.

Кирилл Федоров в своем канале «Война История Оружие» рассказывает, что в Курской области военных из КНДР «между собой» прозвали «северными бурятами». «Наконец-то наши братья из КНДР больше не “буряты”», — иронизирует по этому поводу канал «Месть доброй воли».

Канал «Воевода Вещает» выражает надежду на то, что теперь северокорейцы займут места других трудовых мигрантов на российском рынке, что, «кстати, уже много где делается».

Канал «Два майора»

обещает «как-нибудь рассказать очень много веселых фронтовых баек» о том, как российские военные выполняли боевые задачи вместе с северокорейскими солдатами.

«Наши — герои, корейцы — красавцы. Будут ли в дальнейшем войска КНДР участвовать в ***** [военной операции] — неясно. Техника у них интересная. <…> Крайне самоотверженные воины», — пишет канал.

Ту же тему поднимает и «Военный Осведомитель», рассуждая о возможном дальнейшем участии северокорейских военных в боевых действиях. Авторы канала видят два варианта развития событий — привлечение подразделений из КНДР для защиты границы без ее пересечения или их переброска на «новые, более актуальные участки фронта» — при условии, если соглашение о военной помощи допускает их участие в боях «на текущей и бывшей украинской территории».

«Сейчас много клавиш и экранов телефонов будет убито в комментариях под постами, видео и заявлениями. Предлагаю всё-таки однозначно выразить благодарность всем тем, кто освобождал и освобождает русскую землю. <…> Ну и помогать, в рамках наших скромных и не очень возможностей», — призывает Кирилл Федоров.

«Красавчиками» северокорейских военных называет и «Белорусский силовик». Авторы канала отмечают, что подразделения из КНДР прибыли в Курскую область со своим вооружением, которое смогли обкатать в ходе боевых действий.

«Это очень ценный опыт, который есть совсем у немногих. Знаю историю, где они жестко погнали хохла, освободив собственными силами один из населенных пунктов в области», — говорится в сообщении канала.

Телеграм-канал «Военная хроника» считает принципиально важным в заявлении Герасимова то, что «Россия больше не стесняется называть вещи своими именами» и не использует «стыдливые оговорки» применительно к союзникам и их поддержке. Авторы канала расценивают слова главы Генштаба как сигнал о том, что этап, на котором Москва могла действовать «с оглядкой на чьи-то западные ожидания», давно миновал.

«Северокорейский фактор важен не численно, а принципиально. Москва демонстрирует, что любые партнеры — от КНДР до Ирана — легитимны, если они готовы приносить реальную пользу. Этим ломается весь прежний западный шаблон, где союзниками считались только те, кого разрешала Вашингтонская тусовка», — говорится в сообщении «Военной хроники».

Военкор Александр Симонов в своем телеграм-канале «Позывной Брюс» выражает сожаление по поводу того, что об участии северокорейских военных в освобождении Курской области официально заявили только после завершения операции.

«Причем для всех это было секретом Полишинеля… Ну хоть признали в итоге. Уже, наверное, здорово», — пишет он.

Напомним, 26 апреля начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил главе государства о завершении операции по освобождению Курской области от подразделений ВСУ. Он уточнил, что в ходе этой операции украинские военные потеряли более 76 тысяч человек убитыми и ранеными, а также лишились около 400 танков. По словам Герасимова, в регионе уже разминировано и проверено 19 населенных пунктов, а военные завершают поиск «укрывающихся боевиков».

Первым о переброске северокорейских военных в Россию в октябре 2024 года сообщило южнокорейское информагентство «Рёнхап». В конце месяца американская газета The New York Times заявила, что «тысячи» военнослужащих из КНДР якобы находятся в Курской области. В начале ноября агентство Reuters со ссылкой на заместителя постоянного представителя США при ООН Роберта Вуда утверждало, что в регионе присутствуют 8 тысяч солдат из Северной Кореи.

В середине декабря военкор Владимир Романов написал в своем телеграм-канале об участии северокорейского спецназа в бою в селе Плехово в Суджанском районе Курской области 6 декабря. Его бойцы «прошлись как ураган, пленных не брали» и за два часа установили контроль над населенным пунктом, утверждал автор поста.

После этого депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что бойцы из КНДР набираются опыта по указанию лидера республики Ким Чен Ына, который заинтересован в повышении боеспособности своей армии и обкатке ее навыков в условиях современных боевых реалий.