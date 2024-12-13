Глава КНДР Ким Чен Ын стремится обеспечить опыт участия армии в реальном противостоянии, этим объясняется участие северокорейских бойцов в украинском конфликте на стороне России. Таким мнением в беседе с «Лентой.ру» поделился депутат Госдумы Андрей Колесник.

По его словам, лидер Северной Кореи понимает, что прошедшая боевые действия армия становится в разы эффективнее. Реальный опыт участия в вооруженном конфликте особенно нужен спецназу, отметил парламентарий.

«Такое было и в спецподразделениях Советского Союза в свое время — всегда понимали, что подразделения, которые прокрутились в боевых действиях, становятся непобедимыми, это штучные люди», — сказал Колесник, добавив, что многие страны, в том числе и КНДР, пытаются перенять тактику российских войск на поле боя.

Он отметил, что военнослужащие КНДР участвуют в противостоянии на законных основаниях, в соответствии с договором о взаимопомощи.

Вечером 12 декабря военный корреспондент Владимир Романов написал в своем телеграм-канале, что в бою в селе Плехово в Суджанском районе Курской области 6 декабря якобы участвовал северокорейский спецназ. Его бойцы «прошлись как ураган, пленных не брали» и за два часа установили контроль над населенным пунктом, утверждает военкор.