Президент России Владимир Путин поблагодарил подразделения северокорейской армии, участвовавшие в освобождении Курской области от ВСУ. Его заявление приводится на сайте Кремля.

«Корейские друзья действовали исходя из чувства солидарности, справедливости и подлинного товарищества. Высоко это ценим и искренне признательны лично председателю государственных дел товарищу Ким Чен Ыну, всему руководству и народу КНДР», — говорится в заявлении Путина.

Он отметил, что подразделения Корейской Народной Армии принимали «активное участие» в разгроме ВСУ «в полном соответствии с международным правом» и Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР.

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве был заключен в Пхеньяне 19 июня 2024 года. Статья 4 документа предусматривает незамедлительное оказание военной помощи в случае вооруженного нападения на одну из сторон договора.

«Отдаем должное героизму, высокому уровню специальной подготовки и самоотверженности корейских воинов, которые плечом к плечу с российскими бойцами защищали нашу Родину как собственную. Они с честью и доблестью исполнили свой долг, покрыв себя неувядаемой славой», — заявил Путин.

Президент добавил, что российский народ «никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназа» и всегда будет чтить «корейских героев, отдавших жизни за Россию, за нашу общую свободу, наравне с российскими братьями по оружию».

Путин также выразил уверенность, что отношения дружбы, добрососедства и сотрудничества между Россией и КНДР, «закаленные на поле боя», будут и дальше «успешно и динамично развиваться по всем направлениям».

26 апреля глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту о полном освобождении Курской области от ВСУ и впервые официально подтвердил участие северокорейских военных в боях на территории региона. «Военные КНДР, действуя плечом к плечу с российскими военными в Курской области, показали стойкость и героизм», — сказал Герасимов.

28 апреля Пхеньян также официально подтвердил участие северокорейских солдат в боях в Курской области. Бойцы Корейской Народной армии «в полной мере продемонстрировали высокий боевой дух и воинскую доблесть, проявили массовый героизм, беспримерное мужество и самопожертвование, внеся значительный вклад» в освобождение Курской области, говорится в заявлении Центрального военного комитета Трудовой партии КНДР.

Южнокорейские и американские СМИ еще в октябре 2024 года писали о переброске северокорейских военных в Россию и их участии в боях в Курской области. Представитель Северной Кореи при ООН назвал эти сообщения «беспочвенными слухами». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал скептически относиться к подобным сведениям, а также подчеркнул, что сотрудничество России и КНДР «ни у кого не должно вызывать каких-то обеспокоенностей».