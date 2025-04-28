Заявление Кремля о том, что Россия окажет Северной Корее военную помощь в случает необходимости, в беседе с корреспондентом RTVI прокомментировал член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин.

Депутат заявил, что Россия подержит КНДР в соответствии с договором. При этом Заварзин отметил, что северокорейские военнослужащие очень хорошо зарекомендовали себя в ходе боевых действий в Курской области.

«У нас договор подписан о взаимной помощи. Они сейчас показывали свою работу в Курской области, работали, причем прекрасно работали корейцы. Есть договор, по договору, пресс-секретарь правильно сказал: мы будем выполнять договор, который подписали с КНДР». — сказал член оборонного комитета ГД.

О том, что бойцы КНДР действовали в Курской области, 26 апреля сообщил в докладе президенту Владимиру Путину глава Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. Официальный представитель МИД Мария Захарова после этого заявила, что Россия «никогда не забудет» оказанную КНДР помощь.

Бывший сотрудник Минобороны России Михаил Звинчук в своем телеграм-канале «Рыбарь» отметил, что солдаты Северной Корее фактически не принимали участия в СВО, так как действовали исключительно на международно признанной территории России.

КНДР 28 апреля подтвердило участие в боевых действиях на стороне России — об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи» (ЦТАК) со ссылкой на заявление Центрального военного комитета (ЦВК) Трудовой партии КНДР. «Высочайший уровень боевой дружбы между Кореей и Россией и союзнических, братских отношений» — так охарактеризовали взаимодействие двух стран власти КНДР.

Впервые СМИ начали писать о северокорейских военнослужащих в России осенью 2024 года. Сперва об этом заявило южнокорейское агентство «Рёнхап», ссылаясь на Национальную разведывательную службу. Газета The New York Times писала о тысячах корейцев в Курской области, а Reuters позднее уточняло, что в Курской области находится около 8000 солдат из КНДР.