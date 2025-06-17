Северная Корея по решению лидера страны Ким Чен Ына направит в Курскую область пять тысяч военных строителей и тысячу саперов для восстановления региона. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу по итогам своего визита в КНДР, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аппарата Совбеза.

По словам Шойгу, в рамках работ северокорейские военные будут разминировать территории и восстанавливать объекты инфраструктуры, разрушенные в ходе временной оккупации частей Курской области Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Стороны также договорились создать в России и КНДР мемориалы северокорейским военным, погибшим во время освобождения Курской области. В частности, в Пхеньяне при российском содействии планируется построить мемориальный комплекс с музеем, рассказал глава Совбеза.

26 апреля этого года глава российского Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области, куда ВСУ вошли 6 июня 2024 года. Тогда было впервые официально подтверждено участие военнослужащих КНДР в освобождении региона. Герасимов отметил их «стойкость и героизм».

Шойгу 17 июня во второй раз с начала месяца прибыл в Пхеньян по специальному поручению президента России Владимира Путина, чтобы обсудить с руководством КНДР реализацию договоренностей, достигнутых во время предыдущего визита 4 июня. Как пояснили в пресс-службе аппарата СБ, это происходит в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР.

Срочный визит из-за Ирана

В беседе с Инфо24 военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев высказал мнение, срочный визит Шойгу в Пхеньян имеет целью обсудить возможность поставок оружия, боеприпасов и ракет Ирану в его военном противостоянии с Израилем.

Как считает эксперт, на текущем этапе речь не пойдет о перспективах прямого участия России и КНДР в конфликте на стороне Ирана, потому что пока остается надежда на деэскалацию. Но он не исключил, что такой вопрос встанет в будущем, если масштаб боевых действий на Ближнем Востоке будет разрастаться.

Замглавы российского МИДа Андрей Руденко ранее сказал журналистам, что Шойгу в ходе визита в КНДР готов подробно изложить руководству страны подходы Москвы по ирано-израильскому конфликту, «если нашим корейским друзьям будет интересно» узнать о них.