На портале правовой информации опубликован Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, который вступил в силу 4 декабря. Согласно документу, договор действует бессрочно. Что включает в себя соглашение и какие гарантии дают друг другу Москва и Пхеньян — в материале RTVI.
Договор был заключен в Пхеньяне 19 июня 2024 года, после этого в начале ноября его ратифицировала Госдума.
Согласно документу, с 4 декабря, когда вступило в силу новое соглашение, свое действие утратил предыдущий Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и КНДР, подписанный 9 февраля 2000 года.
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве включает в себя 23 статьи. В них поднимаются вопросы совместной безопасности и обороноспособности, экономического развития, противодействия санкциям, борьбы с международной преступностью, а также сотрудничества в космосе и культурного развития.
Общие положения
- Стороны поддерживают и развивают «отношения всеобъемлющего стратегического партнерства, базирующиеся на принципах взаимного уважения государственного суверенитета и территориальной неприкосновенности, невмешательства во внутренние дела, равенства и других принципах международного права»;
- Россия и КНДР будут укреплять совместную координацию и взаимодействие на международных площадках;
- Договор является бессрочным; если одна из сторон соберется разорвать договор, то действие документа аннулируется только через год после письменного уведомления государства;
- Стороны на взаимной основе поддерживают членство друг друга в международных и региональных организациях.
Об обороне и безопасности
- При возникновении угрозы вооруженной агрессии против Москвы или Пхеньяна стороны незамедлительно задействуют двусторонние каналы для проведения консультаций и согласования возможной помощи друг другу;
- Если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению и окажется в состоянии войны, то другая сторона «незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству Российской Федерации и Корейской Народно-Демократической Республики»;
Статья 51 Устава ООН предусматривает неотъемлемое право государства прибегнуть к военной силе в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону в случае вооруженного нападения, до тех пор, пока Совет Безопасности ООН не примет необходимых мер для поддержания международного мира и безопасности. Меры, принятые членами организации при осуществлении этого права, должны быть немедленно сообщены Совбезу и никоим образом не должны затрагивать полномочий и ответственности Совета Безопасности.
- Стороны обязуются не заключать с третьими государствами соглашения, направленные против своих суверенитета и безопасности, а также не допускают использование своей территории третьими странами для нарушения суверенитета и безопасности друг друга;
- Россия и КНДР поддерживают миролюбивую политику, «а также активно сотрудничают друг с другом в проведении такой политики, нацеленной на установление справедливого многополярного нового миропорядка»;
- Стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий для укрепления обороноспособности «в интересах предотвращения войны» и обеспечения регионального и международного мира и безопасности;
- Москва и Пхеньян вместе противостоят вызовам и угрозам в сферах продовольственной и энергетической безопасности, безопасности в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), изменения климата, здравоохранения и цепочек поставок.
Экономическое развитие и борьба с санкциями
- Россия и КНДР намерены увеличивать объемы взаимной торговли, поощрять и защищать взаимные инвестиции, а также развивать совместные исследования;
- Стороны намерены проводить совместные бизнес-миссии, конференции, выставки, ярмарки и другие мероприятия, чтобы устанавливать прямые связи между регионами;
- «Стороны противодействуют применению односторонних принудительных мер, в том числе экстерриториального характера, и считают их введение незаконным и противоречащим Уставу ООН и нормам международного права». Москва и Пхеньян гарантируют, что не будут вводить санкции против друг друга и не станут присоединяться к подобным решениям других стран;
- Если санкции вводятся против одной из сторон, вторая помогает снизить риски и ущерб для двустороннего сотрудничества: «стороны предпринимают практические усилия для снижения рисков, устранения или минимизации прямого и косвенного воздействия таких мер» направленных на экономику, организации и граждан стран.
Научное и культурное сотрудничество
- Стороны развивают обмены, сотрудничество и совместные исследования в таких сферах, как космос, биология, мирная атомная энергия, искусственный интеллект, информационные технологии; укрепляются обмен и сотрудничество в области сельского хозяйства, здравоохранения, спорта, культуры и туризма;
- Москва и Пхеньян намерены следовать единым сертификатам соответствия и стандартам для обеспечения единства измерений, обучения экспертов и содействия признания результатов испытаний между Россией и КНДР;
- Стороны планируют продвигать русскую и корейскую литературу на территории своих государств; в России будут способствовать изучению корейского языка, а в КНДР — русского.
Правовое сотрудничество и кибербезопасность
- Москва и Пхеньян планируют сотрудничать по вопросам правовой помощи по гражданским и уголовным делам, выдаче и передаче осужденных, а также по возвращению активов, полученных преступным путем;
- Будут углубляться контакты между законодательными, исполнительными и правоохранительными органами двух стран;
- «Стороны взаимодействуют в борьбе с международным терроризмом и другими вызовами» (экстремизм, финансирование терроризма и распространение оружия массового уничтожения, инциденты на судах и в гражданских самолетах, нелегальный оборот денег и товаров, незаконный оборот наркотиков, оружия, транснациональная преступность и др.);
- Взаимодействие в сфере международной информационной безопасности, выработка универсальных юридических обязывающих документов;
- Стороны считают «неприемлемыми любые попытки ограничить суверенное право на регулирование и обеспечение безопасности национальных сегментов глобальной сети»;
- Москва и Пхеньян расширяют сотрудничество в борьбе с киберпреступностью;
- Расширяется сотрудничество в медиасфере, в СМИ, укрепляется «координация в деле противодействия дезинформации и агрессивным информационным кампаниям».