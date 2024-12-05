На портале правовой информации опубликован Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, который вступил в силу 4 декабря. Согласно документу, договор действует бессрочно. Что включает в себя соглашение и какие гарантии дают друг другу Москва и Пхеньян — в материале RTVI.

Договор был заключен в Пхеньяне 19 июня 2024 года, после этого в начале ноября его ратифицировала Госдума.

Согласно документу, с 4 декабря, когда вступило в силу новое соглашение, свое действие утратил предыдущий Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и КНДР, подписанный 9 февраля 2000 года.

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве включает в себя 23 статьи. В них поднимаются вопросы совместной безопасности и обороноспособности, экономического развития, противодействия санкциям, борьбы с международной преступностью, а также сотрудничества в космосе и культурного развития.

Общие положения

Стороны поддерживают и развивают «отношения всеобъемлющего стратегического партнерства, базирующиеся на принципах взаимного уважения государственного суверенитета и территориальной неприкосновенности, невмешательства во внутренние дела, равенства и других принципах международного права»;

Россия и КНДР будут укреплять совместную координацию и взаимодействие на международных площадках;

Договор является бессрочным; если одна из сторон соберется разорвать договор, то действие документа аннулируется только через год после письменного уведомления государства;

Стороны на взаимной основе поддерживают членство друг друга в международных и региональных организациях.

Об обороне и безопасности

При возникновении угрозы вооруженной агрессии против Москвы или Пхеньяна стороны незамедлительно задействуют двусторонние каналы для проведения консультаций и согласования возможной помощи друг другу;

Если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению и окажется в состоянии войны, то другая сторона «незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству Российской Федерации и Корейской Народно-Демократической Республики»;

Статья 51 Устава ООН предусматривает неотъемлемое право государства прибегнуть к военной силе в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону в случае вооруженного нападения, до тех пор, пока Совет Безопасности ООН не примет необходимых мер для поддержания международного мира и безопасности. Меры, принятые членами организации при осуществлении этого права, должны быть немедленно сообщены Совбезу и никоим образом не должны затрагивать полномочий и ответственности Совета Безопасности.

Стороны обязуются не заключать с третьими государствами соглашения, направленные против своих суверенитета и безопасности, а также не допускают использование своей территории третьими странами для нарушения суверенитета и безопасности друг друга;

Россия и КНДР поддерживают миролюбивую политику, «а также активно сотрудничают друг с другом в проведении такой политики, нацеленной на установление справедливого многополярного нового миропорядка»;

Стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий для укрепления обороноспособности «в интересах предотвращения войны» и обеспечения регионального и международного мира и безопасности;

Москва и Пхеньян вместе противостоят вызовам и угрозам в сферах продовольственной и энергетической безопасности, безопасности в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), изменения климата, здравоохранения и цепочек поставок.

Экономическое развитие и борьба с санкциями

Россия и КНДР намерены увеличивать объемы взаимной торговли, поощрять и защищать взаимные инвестиции, а также развивать совместные исследования;

Стороны намерены проводить совместные бизнес-миссии, конференции, выставки, ярмарки и другие мероприятия, чтобы устанавливать прямые связи между регионами;

«Стороны противодействуют применению односторонних принудительных мер, в том числе экстерриториального характера, и считают их введение незаконным и противоречащим Уставу ООН и нормам международного права». Москва и Пхеньян гарантируют, что не будут вводить санкции против друг друга и не станут присоединяться к подобным решениям других стран;

Если санкции вводятся против одной из сторон, вторая помогает снизить риски и ущерб для двустороннего сотрудничества: «стороны предпринимают практические усилия для снижения рисков, устранения или минимизации прямого и косвенного воздействия таких мер» направленных на экономику, организации и граждан стран.

Научное и культурное сотрудничество

Стороны развивают обмены, сотрудничество и совместные исследования в таких сферах, как космос, биология, мирная атомная энергия, искусственный интеллект, информационные технологии; укрепляются обмен и сотрудничество в области сельского хозяйства, здравоохранения, спорта, культуры и туризма;

Москва и Пхеньян намерены следовать единым сертификатам соответствия и стандартам для обеспечения единства измерений, обучения экспертов и содействия признания результатов испытаний между Россией и КНДР;

Стороны планируют продвигать русскую и корейскую литературу на территории своих государств; в России будут способствовать изучению корейского языка, а в КНДР — русского.

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