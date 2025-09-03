Комментируя парад в Пекине по случаю 80-летия победы над милитаристской Японией американский лидер Дональд Трамп в соцсети Truth Social задался вопросом, упомянет ли председатель КНР Си Цзиньпин в своей речи помощь Соединенных Штатов во Второй мировой войне.

Трамп написал на своей страничке, что США помогли КНР «обрести СВОБОДУ от враждебного иностранного захватчика».

«Многие американцы погибли, борясь за победу и славу Китая. Надеюсь, что их по праву будут чтить и помнить», — сказал президент США.

Трамп пожелал председателю КНР и народу Китая «великолепного и незабываемого праздника». Он также написал о президентах России и КНДР, которые прибыли на парад в числе других иностранных гостей, и попросил передать пожелания Владимиру Путину и Ким Чен Ыну

«Передайте мои самые теплые пожелания Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы строите заговор против Соединенных Штатов Америки», — сказал Трамп.

При этом президент США не пояснил, что имеет в виду.

Президент России находится в КНР с 31 августа и пробудет там до 3 сентября. В понедельник, 1 сентября, Путин принимал участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и на его полях провел несколько двусторонних встреч.

2 сентября в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, затем российский лидер и председатель КНР провели двустороннюю встречу.

В среду, 3 сентября, в китайской столице прошел масштабный военный парад, посвященный 80-летию Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. Участие в нем также принял президент России и северокорейский лидер Ким Чен Ын.